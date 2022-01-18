Украина

Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности

18 января 2022, 17:25

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Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности
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