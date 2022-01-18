Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности

Владимир Зеленский попросил Минобороны просмотреть список обязательных профессий для военного учета женщин.

Так президент Украины отреагировал на петицию по отмене для украинок. Обращение уже собрало более 37 тысяч подписей.

Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову с предложением пересмотреть и сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету, и внедрить электронную систему в процедуре, чтобы женщинам не приходилось лично присутствовать в военкомате.