Зеленський попросив Міноборони переглянути список військового обліку жінок: усі подробиці

Володимир Зеленський попросив Міноборони переглянути список обов’язкових професій для військового обліку жінок.

Так президент України відреагував на петицію щодо його скасування для українок. Звернення вже зібрало понад 37 тисяч підписів.

Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з пропозицією переглянути і скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку, та впровадити електронну систему у процедурі, щоб жінкам не доводилось особисто бути присутніми у військкоматі.