Україна

Зеленський попросив Міноборони переглянути список військового обліку жінок: усі подробиці

18 Січня 2022, 17:25

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