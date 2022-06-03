Железными бывают не только люди. История непокоренного Мариуполя и его сопротивления

Железными бывают не только люди, железными бывают города. Они — как крепость, которая бесстрашно сдерживает наступление врага.
Мариуполь — его название уже научились произносить иностранцы, но мы не смиримся с его ранами, не простим его прозрачные бетонные скелеты, никогда не забудем его жертв и не перестанем восхищаться его защитниками.
Его уже пытались захватить восемь лет назад. В 2014 году Мариуполь в течение месяца был под контролем оккупантов. В июне подразделения ВСУ и Нацгвардии выбили оттуда захватчиков. Тогда война отодвинулась на 15 км от города. И люди к ней привыкли.
Так и жили: то снаряды гремят, то Гогольфест приехал — взрыв культурный.
Так и жили: то снаряды гремят, то Гогольфест приехал — взрыв культурный.
На этот раз непокоренный город снова заинтересовал российскую армию. Враг сильно сбил себе зубы о Мариуполь. Он просто захлебывался, когда наше командование приказало военным покинуть Азовсталь.
Героическая страница в истории Мариуполя открыта. Если кто-то ее и закроет — так точно не россияне. Боль войны глазами Мариуполя — в сюжете Вікон.
Читай о том, какая ситуация в Мариуполе сегодня, когда город находится под российской оккупацией. В Мариуполь возвращается Советский Союз в ярких красках тоталитаризма.