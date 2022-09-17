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Не боялся ни смерти, ни россиян. История Вадима Зеленюка — дзюдоиста и героя со стальным духом, погибшего за Украину

Людмила Цымбалюк 17 сентября 2022, 20:00

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Не боялся ни смерти, ни россиян. История Вадима Зеленюка — дзюдоиста и героя со стальным духом, погибшего за Украину
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Оккупанты ушли, а их стиль жизни остался — как живет без электричества, воды и газа село в Киевской области
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Читать дальше
Вторые глаза для ВСУ! Как присоединиться к большому сбору на дроны

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