Не боялся ни смерти, ни россиян. История Вадима Зеленюка — дзюдоиста и героя со стальным духом, погибшего за Украину

Мастер спорта международного класса — он при жизни стал чемпионом и героем. Мечтал после Победы над оккупантами учить детей боевому искусству. С семи лет посвятил себя боевому самбо и дзюдо, стал чемпионом Европы по универсальному бою.

Вадим Зеленюк — майор отдельного отряда специального назначения Омега Национальной гвардии Украины. Он погиб, защищая свою страну, в августе на Донецком направлении. Но до смертельного ранения Вадим успел уничтожить две вражеские БМП вместе с экипажем — и один из первых бросился навстречу противнику.

Собратья Вадима Зеленюка уверены: за свое мужество и самоотверженность герой заслуживает высшей награды — и подали его посмертно на орден Золотая звезда.

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В воспоминаниях о Вадиме его боевой товарищ говорит: у парня был железный дух, он не боялся ни смерти, ни русских.

Когда начался сильный артобстрел, россияне накрывали огнем все: потому что они поняли, что там есть что-то, что жжет всю технику и убивает всех их военных. Выйти в тот момент искать БМП — это нужно иметь стальной дух.

Вадим превращал в хлам танки и БТРы оккупантов, которые затем стали экспонатами на Крещатике в День Независимости. А еще он всегда заботился о своих собратьях.

Его боевой товарищ на псевдо Хан рассказал об одном из таких случаев:

— Начался сильный ливень, а дождевиков нет — я в футболке, меня трясет. Вадим куда-то отбежал, а потом дал свой бушлат. Сам же остался в тонкой куртке.

Герой Вадим Зеленюк

Парень мечтал попасть в отряд спецназа Нацгвардии. Еще с детства он отличался настойчивостью, поэтому выбрал один из самых тяжелых видов спорта — боевое самбо и дзюдо. В родном Красилове не пропускал ни одного занятия. Тренер Александр вспоминает: сразу почувствовал, что этот парень — настоящий боец.

У него такие качества сразу проявлялись: спортивная воля, он мог добиваться победы в поединке.

Более полусотни медалей, награды, кубки и множество фотографий — это теперь воспоминание о героическом сыне. Родители со смертью не смирились и не могут ее принять. Хотя знают, их сильный Вадим бы этого не понял. Ведь с детства был самостоятельным, ответственным и очень добрым.

Самостоятельно выбрал и профессию — окончил академию внутренних дел. После Майдана офицер внутренних войск с 2014 года был на Востоке, защищал границы Украины.

В семье знали — с началом полномасштабной войны их Вадим точно будет в самых горячих точках.

Сестра Юлия и мама Нина рассказывают: мужчина мог пить воду из лужи и спешить на эвакуацию местных жителей. Успевал все и всюду — никто не понимал, как именно.

Он обещал нам, что будет победа.

Своим мужеством Вадим точно приблизил Победу, но, к сожалению, не дождался ее. В августе погиб как герой в бою с российскими оккупантами. Но до смертельного ранения успел уничтожить две вражеские БМП вместе с экипажами, и родные, и собратья Вадима уверены — хоть и посмертно, он точно заслуживает высшей награды Украины — орден Золотая звезда.

О наших героях нужно говорить и сейчас, и после войны, потому что их силами и жизнями уничтожается русская орда. Еще один Герой — Павел Познанский — выжил после Мариуполя и плена, потому что знает, что еще нужен этой земле.

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