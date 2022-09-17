Люди

Не боявся ні смерті, ні росіян. Історія Вадима Зеленюка — дзюдоїста і героя зі сталевим духом, що загинув за Україну

Людмила Цимбалюк 17 Вересня 2022, 20:00

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