Громкое заявление Ryanair Vs логика военного времени. Возможно ли возобновление авиаперелетов из Украины

О возобновлении авиарейсов из и в Украину разговоры ведутся не первый месяц, но пока безрезультатно. Неделю назад общество всколыхнуло громкое заявление популярного лоукостера Ryanair. Речь шла о возможном возобновлении полетов из Киева и Львова уже к концу этого года. Но возможно ли это?

Журналисты поинтересовались у спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Возобновление авиаперелетов из Украины: реально ли это

Пока в Украине нет возможностей для возобновления гражданского авиасообщения с другими государствами. Об этом заявил Юрий Игнат, отвечая на вопрос в эфире телемарафона Единые новости.

Сейчас также смотрят

Вопрос касался инициативы лоукостеров, в частности, Ryanair относительно частичного возобновления полетов из Украины.

— Трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. У нас было зерновое соглашение, из которого Россия единолично вышла. Они (авиакомпании, — ред.) с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры? — задал вопрос Игнат.

Он добавил: еще один проблемный вопрос — как страховать борта и жизнь людей, когда над головой летают ракеты.

— Сегодня все аэродромы, это десятки аэродромов в Украине разного назначения, оперативные. У нас война, долетает повсюду, в любую точку Украины.

К тому же, россияне могут бить по стоянкам самолетов, заявляя в пропагандистских сюжетах, что там якобы размещалась западная техника.

Возобновление авиаперелетов: опыт Израиля

Опыт Израиля и гражданской авиации невозможно использовать в Украине по нескольким причинам.

— Израиль — это страна, которая может себя полностью закрыть. Она небольшая по территории. А у нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и очень разных типов, — объяснил Игнат.

Он подчеркнул: в случае Украины о возобновлении гражданской авиации в ближайшее время речь не идет. Но приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие среди гражданских компаний завоевать украинский авиационный рынок.

После победы мы будем приглашать все желающие авиакомпании возобновлять рейсы из и в Украину.

Украинцы увидят не только Украину, но и весь мир!

Заявление Ryanair о возможном возобновлении полетов из Украины

21 июля исполнительный директор известного лоукостера Ryanair Майкл О’Лири в интервью Интерфакс-Украина заявил, что авиакомпания рассматривает возобновление авиаперелетов из и в Украину до конца 2023 года.

По его словам, главным условием для этого является успешное завершение переговоров по частичному открытию воздушного пространства. Украина проводит такие с Европейским авиаагентством и страховыми компаниями.

В случае положительного решения, Ryanair допускает возобновление рейсов (небольшого количества) из аэропортов Львова и Киева.

— Рассматриваем два плана: один — когда война закончится и все откроется за один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года, — заявил О’Лири.

Тогда он апеллировал к опыту Израиля, где, несмотря на военное положение, работает гражданская авиация.

Грезишь авиацией? Проведи один день со стюардом швейцарских авиалиний — эксклюзивно на Вікнах.

Подписывайся на наш Telegram и Instagram. Не пропускай самое интересное!