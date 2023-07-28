Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України

Про поновлення авіарейсів з та до України розмови точаться не перший місяць, але поки — безрезультатно. Тиждень тому суспільство сколихнула гучна заява популярного лоукостера Ryanair. Йшлося про можливе відновлення польотів з Києва та Львова вже до кінця цього року. Але чи можливо це?
Журналісти поцікавились у речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Наразі в Україні немає можливостей для поновлення цивільного авіасполучення з іншими державами. Про це заявив Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання в ефірі телемарафону Єдині новини.
Питання стосувалося ініціативи лоукостерів, зокрема Ryanair, щодо часткового поновлення польотів з України.
Важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі здійснювати польоти. Ми мали зерновий коридор, із якого Росія одноосібно вийшла. Вони (авіакомпанії, — ред.) із Росією домовлятимуться, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори? — поставив питання Ігнат.
Він додав: ще одне проблемне питання – як страхувати борти та життя людей, коли над головою літають ракети.
Він додав: ще одне проблемне питання – як страхувати борти та життя людей, коли над головою літають ракети.
– Сьогодні всі аеродроми, а це десятки аеродромів в Україні різного призначення, є оперативними. У нас війна, долітає всюди, в будь-яку точку України.
Ба більше, росіяни можуть бити по стоянках літаків, заявляючи у пропагандистських сюжетах, що там нібито розміщувалась західна техніка.
Досвід Ізраїлю та цивільної авіації там неможливо застосувати в Україні з кількох причин.
— Ізраїль — це країна, яка може себе повністю прикрити. Вона невелика за територією. А у нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і дуже різних типів, — пояснив Ігнат.
Він наголосив: у випадку України про відновлення цивільної авіації найближчим часом не йдеться. Але приємно, що навіть попри таку ситуацію, є охочі серед цивільних компаній завоювати український авіаційний ринок.
Тож після перемоги ми будемо запрошувати всі охочі авіакомпанії відновлювати рейси з та до України.
Українці побачать не лише Україну, а й весь світ!
Українці побачать не лише Україну, а й весь світ!
21 липня виконавчий директор відомого лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що авіакомпанія розглядає відновлення авіаперельотів з та до України до кінця 2023 року.
За його словами, головною умовою для цього є успішне завершення перемовин щодо часткового відкриття повітряного простору. Україна проводить такі з Європейським авіаагентством та страховими компаніями.
Фото: Pexels
У разі позитивного рішення Ryanair допускає відновлення рейсів (невеликої кількості) з аеропортів Львова та Києва.
— Розглядаємо два плани: один — коли війна закінчиться і все відкриється за один або два дні. І другий, найбільш ймовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року, — заявив О’Лірі.
Тоді він апелював до досвіду Ізраїлю, де попри воєнний стан, працює цивільна авіація.
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