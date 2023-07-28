Україна

Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 28 Липня 2023, 16:00
Відновлення авіасполучення Україна

Більше відео
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
Карта бойових дій в Україні
Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Дивитись більше

Останні відео
Відновлення авіасполучення Україна

Гучна заява Ryanair Vs логіка воєнного часу. Розбираємо, чи можливе відновлення авіаперельотів з України
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:12
Тримали в камері та вимагали видавати інформацію — історія слідчого
Не зрадив професію та Україну. Слідчого з Вовчанська тримали в камері та примушували до співпраці росіяни
Карта бойових дій в Україні
Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку
Карта бойових дій в Україні
Під ворожим прицілом найчастіше — Херсонщина та Запоріжжя: карта бойових дій в Україні 27 липня в режимі онлайн
Більше відео
Як отримати громадянство України
Читати далі
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь