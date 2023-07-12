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Ексклюзив

Welcome aboard! Один день зі стюардом швейцарських авіаліній — як працюють представники захмарної професії

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 12 Липня 2023, 18:30
Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації - один день зі стюардом

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