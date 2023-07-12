Рассказы
Эксклюзив

Welcome aboard! Один день со стюардом швейцарских авиалиний — как работают представители заоблачной профессии

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 12 июля 2023, 18:30
Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації - один день зі стюардом

Эксклюзивы
Шлюбний договір: що це таке, умови укладання та навіщо він потрібен
Гарантия здоровых отношений или “измена”? Что такое брачный договор, какие права он защищает и почему стоит его заключать
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Жити на дві країни: власний досвід, переваги, ціни в Чехії
В поезде Киев — Прага. Собственный опыт жизни в двух странах: сравнение цен, услуг и досадные случаи
Петр Конопля
Задешево свою жизнь не продаем смерти! Как боевой медик Петр Конопля героически спасает украинских воинов
Смотреть больше

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смола
Проще, чем ты думаешь: чем отстирать смолу с одежды
Вибухи в Запоріжжі 12 липня: є постраждалі — що відомо
Взрывы в Запорожье: российский БПЛА упал в городском парке, среди раненых — дети
Баклажани як гриби
Без горчинки и характерного привкуса — рецепт приготовления баклажанов, как грибов
Смотреть больше

Материалы по теме

12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертная трансплантология спасла маленькую жизнь. 12-летней Антонине сделали сложную пересадку почки
Відновлює житло родинам Нікополя, яке нищать росіяни
Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя
Чонгар
Мосты были заминированы. Почему оккупанты зашли через Чонгар и действительно ли мы столкнулись со “зрадой” — рассказ военного
Олександр Куделя: історія жителя Часового Яру про обстріли міста
Вся жизнь в двух чемоданах! История 66-летнего Александра, которому пришлось бежать из родного дома в Часовом Яру

Видео
0:30:39
Йенс Столтенберг

Результаты, основные положения, декларация G7: как прошел саммит в Вильнюсе и что получила Украина
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертная трансплантология спасла маленькую жизнь. 12-летней Антонине сделали сложную пересадку почки
0:03:51
Англійська незабаром стане обов’язковою: скільки коштує її вивчити
Без него будет сложно. Сколько стоит изучение английского в Киеве и Ужгороде — стоимость курсов
0:04:48
Виктория Андруша
Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн
0:10:21
Фонд Олени Пінчук
Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню
0:03:02
Відновлює житло родинам Нікополя, яке нищать росіяни
Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя
Зеленський у литві
Украина защитит и свою, и вашу свободу! Мощное выступление Зеленского в Вильнюсе
Больше видео
Кулеба
Читать дальше
Неизвестно, о каких дополнительных условиях речь — Кулеба о заявлениях на саммите НАТО и сигналах от партнеров

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь