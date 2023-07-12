Welcome aboard! Один день со стюардом швейцарских авиалиний — как работают представители заоблачной профессии

12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Эта профессия многим кажется в буквальном смысле заоблачной — романтичной, безумно интересной, но недостижимой из-за довольно жесткого отбора и тяжелых условий труда.

Но правда ли все то, что мы видели в кино? А хочешь заглянуть глубже, за шторки бизнес-класса? Тогда приглашаем тебя провести один день с Петросом Критиотисом — швейцарцем-киприотом, который работает стюардом для одних из ведущих авиалиний Швейцарии.

Среда. Спальный район Цюриха. На часах 09:00. Из окна веет свежестью, которая сначала пробирает до мурашек. Просыпаюсь неохотно, ведь еще страдаю от джетлага из предыдущего рейса (jet lag — сильная усталость, которую испытывает человек после длительного перелета через несколько часовых поясов).

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Плетусь в душ, а потом наскоро хватаю свой завтрак. На работе я постоянно двигаюсь, поэтому часто чувствую голод. Мне нужна хорошая диета, покрывающая все потребности организма в протеине, витаминах и других питательных веществах. Сегодня мой выбор — яйца и овсянка.

Растягивать удовольствие нет времени, надо выгладить свою форму и привести себя в порядок.

Ведь стюард — это лицо, которое без преувеличения представляет всю авиакомпанию, поэтому оно должно быть всегда опрятным, приветливым и доброжелательным.

Черт! За болтовней с вами чуть не пропускаю свой поезд в аэропорт. Вся дорога занимает около 45 минут. В это время я тоже стараюсь быть продуктивным, поэтому читаю книги или слушаю подкасты.

Откуда у меня силы? У меня есть один особый ритуал — в аэропорту иду в спортзал, где обычно занимаюсь час — полтора перед полетом.

Это заряжает энергией и дарит позитивный настрой на весь день. После тренировки снова ем в одном из заведений аэропорта, где у меня действует скидка –10%.

Мой рабочий день начинается за полтора часа перед международным полетом и один час перед рейсом в границах ЕС. В это время мы проводим брифинг в специальном конференц-зале, на котором встречается вся команда самолета.

Мы обсуждаем ожидания от рейса, количество пассажиров, возможные проблемы, время полета, вероятность турбулентности и другую необходимую информацию.

Так мы психологически готовимся и знакомимся с членами команды. Мы жмем друг другу руки и устанавливаем персональный контакт в непринужденной атмосфере, ведь каждый раз летим с разными людьми.

Кстати, у моей авиакомпании есть специальная система, с помощью которой бортпроводники и пилоты могут указывать свои предпочтения, в какие страны летать, когда и с кем конкретно, но нельзя ожидать, что все твои желания на 100% исполнятся.

Пока мои коллеги обсуждают подробности нашего рейса в Нью-Йорк, я расскажу вам немного о графике стюардов. Можно подумать, что наша профессия — сущая спонтанность, полная ярких приключений. Но на самом деле у нас все более или менее прогнозируемо.

Каждый месяц 23 числа мы узнаем план полетов на следующий месяц. Он построен с учетом всех правил, в частности, касательно отдыха команды. Наша работа физически утомительная из-за смены часовых поясов, постоянного облучения радиацией и других факторов.

Поэтому бортпроводники не могут работать более 12,5 часов в день. Есть регуляция относительно количества рабочих дней. Минимальный отдых — 12-13 часов, но обычно у нас есть гораздо больше времени на восстановление, что доходит до нескольких дней. Кроме этого, есть ежегодный 28-дневный отпуск, к которому еще прибавляются четыре дня.

Что ж, брифинг закончился, мы берем свои чемоданы и эффектно прогуливаемся по аэропорту до автобуса, как Леонардо ДиКаприо в фильме Поймай меня, если сможешь.

На борту мы всегда первые. Перед рейсом обязательно проверяем количество и состояние оборудования, в частности, кислородных масок, фонариков, спасательных жилетов и т.д. Смотрим также под сиденьями, в туалетах, местах для ручной клади и других участках салона, чтобы в самолете не было запрещенных вещей.

После тщательной проверки безопасности уже можно встречать пассажиров. На этот раз возле аварийного выхода сидит милая француженка, ни бельмеса не понимающая английского! А мне ей очень нужно объяснить инструкции на случай чрезвычайной ситуации. Что бы вы делали в таком случае?

Пока думаете, расскажу, что делаю я. Если договориться на языке жестов не получается, стоит спросить кого-то из экипажа или других пассажиров, не могут ли они быть переводчиками. К счастью, на этот раз мои скромные знания французского показали себя наилучшим образом и я смог достойно ответить на “je parle français!” (я общаюсь на французском! — ред.)

Еще один интересный факт — моя авиакомпания доплачивает бортпроводникам за количество языков, которые те знают. Поэтому это хорошая мотивация учить иностранные языки. На моем счету уже греческий, немецкий, английский, испанский, французский и еще четыре на начальном уровне.

Boarding completed! (посадка завершена! — ред.) Дверь самолета закрывается и начинается финальная проверка салона перед взлетом. Не обижайтесь, вдруг я внимательно посмотрю на вас и спрошу, пристегнут ли ваш ремень безопасности. Это моя работа — ничего личного.

После этого можно включать стандартный ролик о безопасности (да, все кресла наших самолетов оборудованы специальным экраном и наушниками, поэтому пассажирам не нужно выгибать шею, чтобы увидеть инструкции от стюардов в проходах).

Когда самолет поднимается на достаточную высоту, бортпроводники первыми встают со своих мест и приступают к сервису. Чай, кофе, а может, горячий сэндвич? Не забываем и о пилотах, которых нужно накормить. При этом каждый пилот должен есть разное, чтобы в случае отравления другой смог управлять самолетом и не допустить аварии.

Кто-то скажет, что в авиации слишком много правил, которые иногда могут показаться странными. К примеру, если пилоту нужно выйти в туалет, на его месте в это время обязательно должен быть бортпроводник. Но мало кто знает, что в 2015 году пилот авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф, воспользовался временем, пока его коллега вышел в туалет, чтобы разбить самолет. Тогда погибли все 144 пассажира и шесть членов экипажа.

Поэтому осторожность никогда не бывает лишней, а все бортпроводники и пилоты регулярно проходят жесткие медицинские осмотры, в частности, у психиатра. Небезосновательно авиация считается самым безопасным видом транспорта.

Но вернемся к нашему рейсу. После девятичасовой поездки большинство пассажиров спят, из-за чего пропускают сказочные виды Нью-Йорка с высоты 11 км. Идем на посадку, полет успешен!

Как только двигатели выключаются, а самолет останавливает движение, я должен провести всех пассажиров и проверить места, никто ли ничего не забыл в салоне.

Далее мы приветствуем команду уборщиков, которая входит в самолет, и проверяем их ID. Это обязательная процедура, ведь в нашей работе нельзя терять бдительность ни на миг.

Хух, этот день почти закончился, а значит, можно ехать в гостиницу, которую нам сняли в World Trade Center. Я уже знаю, что, несмотря на усталость, долго спать не смогу. Так и есть. Просыпаюсь в четыре утра (в Цюрихе уже 10:00). К счастью, Нью-Йорк никогда не спит.

Я, как всегда, голоден, поэтому иду в одну из круглосуточных кафешек. Внутри все выглядит декорацией к американским сериалам, а на входе приветствует официантка с большим чайником кофе.

Что ж, у меня есть 25 часов в Нью-Йорке, поэтому нельзя терять ни минуты. Обязательные места для посещения — Мемориал 9/11, Бруклинский мост, Таймс сквер и статуя Свободы.

А после этого я снова буду приветствовать вас на борту, чтобы разделить предчувствие новых приключений на другом конце света.

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