Майже півтора року значних збитків! Чи реально відновити роботу аеропортів в Україні під час воєнного стану

Перед великою війною наша цивільна авіація тільки-но почала оживати після пандемії Covid-19. Відновлювалися польоти, держава інвестувала мільйони в будівництво регіональних аеропортів, у 2021 році Україна уклала з ЄС угоду про спільний авіапростір, а ми раділи авіаційному безвізу.

Але з 24 лютого 2022 року небо над Україною закрили, а ворог почав прицільно обстрілювати цивільні аеропорти. Понад рік українська цивільна авіація зупинена, збитки — мільярдні, фахівці — без роботи.

За час повномасштабної війни сім українських авіакомпаній збанкрутували. Дві працюють у європейському повітряному просторі, їм пішли назустріч.

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Пошкодження українських аеропортів

Окупанти знищили Миколаївський та Херсонський аеропорт, що ворог накоїв в інших — державна таємниця. Голова Державіаслужби України Олександр Більчук каже, що є пошкоджені судна, радари, обладнання та термінали.

Лише аеропорт у Борисполі приносив до 2 млрд грн на рік. Зараз летовище не працює, але його треба утримувати та платити заробітні плати. Багато українських фахівців перехопили європейці, а ті, хто залишився вдома без роботи, — втрачають кваліфікацію.

Україна шукає варіанти, щоб врятувати нашу авіагалузь у воєнний час. Нещодавно голова Львівщини сказав, що, можливо, вдасться відновити роботу аеропорту Львів, хоча не уточнив коли.

Чи реально відкрити аеропорт в Україні під час воєнного стану

У Повітряних силах кажуть, що про це говорити зарано, адже ворог атакує нас щодня.

Якщо ворог знатиме, що в Україні є аеропорт, який функціонує, то вбачатиме в ньому потенційну ціль, — говорить речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Поки в Росії є крилаті ракети, які дістають навіть до територій Польщі та Молдови, в небезпеці всі наші аеропорти. Відкрити небо реально, коли у нас буде достатньо систем ППО для захисту летовищ.

У світі є приклад, коли в країнах з постійними повітряними загрозами, цивільна авіація виконує рейси, приміром, Ізраїль. Для безпеки у майбутньому доведеться літати на невеликих ближньомагістральних літаках: вони швидко обслуговуються, змінюють маршрут, вміщують невелику кількість пасажирів — у разі небезпеки всіх можна швидше евакуювати.

Зараз аеропорти в Україні не працюють, тож полетіти кудись можна з інших країн. Раніше ми розповідали про найближчі до України аеропорти.

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