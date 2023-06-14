Украина

Почти полтора года значительного ущерба! Реально ли возобновить работу аэропортов в Украине во время военного положения

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 14 июня 2023, 18:00
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Олег Сенцов
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Если бы не эти машины, я бы тут не разговаривал. Олег Сенцов о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении
Волонтер із США допомагає Херсону
Читать дальше
Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне

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