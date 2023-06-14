Почти полтора года значительного ущерба! Реально ли возобновить работу аэропортов в Украине во время военного положения

Перед великой войной наша гражданская авиация только начала оживать после пандемии Covid-19. Восстанавливались полеты, государство инвестировало миллионы в строительство региональных аэропортов, в 2021 году Украина заключила с ЕС соглашение о совместном авиапространстве, а мы радовались авиационному безвизу.

Но с 24 февраля 2022 небо над Украиной закрыли, а враг начал прицельно обстреливать гражданские аэропорты. Больше года украинская гражданская авиация остановлена, ущерб — миллиардный, специалисты — без работы.

Однако украинские авиаторы не теряют оптимизма и думают, как спасать отечественную авиацию. Не без того, что львовский аэропорт может периодически использоваться для спецполётов.

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За время полномасштабной войны семь украинских авиакомпаний обанкротились. Две работают в европейском воздушном пространстве, им пошли навстречу.

Повреждение украинских аэропортов

Оккупанты уничтожили Николаевский и Херсонский аэропорт, что враг натворил в других — государственная тайна. Председатель Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук говорит, что повреждены судна, радары, оборудование и терминалы.

Только аэропорт в Борисполе приносил до 2 млрд грн в год. Сейчас аэропорт не работает, но его нужно удерживать и платить заработные платы. Многих украинских специалистов перехватили европейцы, а те, кто остался дома без работы, — теряют квалификацию.

Украина ищет варианты, чтобы спасти нашу авиаотрасль в военное время. Недавно глава Львовской области сказал, что, возможно, удастся возобновить работу аэропорта Львов, хотя не уточнил когда.

Реально ли открыть аэропорт в Украине во время военного положения

В Воздушных силах говорят, что об этом говорить рано, ведь враг атакует нас каждый день.

Если враг будет знать, что в Украине есть функционирующий аэропорт, будет видеть в нем потенциальную цель, — говорит спикер ПС ВСУ Юрий Игнат.

Пока в России есть крылатые ракеты, которые достают даже до территорий Польши и Молдовы, в опасности все наши аэропорты. Открыть небо реально, когда у нас будет достаточно систем ПВО для защиты аэродромов.

В мире есть пример, когда в странах с постоянными воздушными угрозами гражданская авиация выполняет рейсы, к примеру, Израиль. Для безопасности в будущем придется летать на небольших ближнемагистральных самолетах: они быстро обслуживаются, меняют маршрут, вмещают небольшое количество пассажиров — при опасности всех можно быстрее эвакуировать.

Сейчас аэропорты в Украине не работают, улететь куда-то можно из других стран. Ранее мы рассказывали о ближайших к Украине аэропортах.

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