Чи буде вихідний на 8 березня 2024 року в Україні: що відомо про скасування свята

В Україні довго дебатували, що робити зі святом 8 березня, зокрема, чи залишати цей день вихідним. Чи буде вихідний на 8 березня — читай у нашому матеріалі детально.
Воєнний стан в Україні наразі продовжено до 13 травня 2024 року. Це означає, що 8 березня буде робочим днем. Важливо, що у більшості країн світу це звичайний робочий день, а в Україні у мирний час він був святковим.
Раніше на цю дату планували різні розваги, адже 8 березня було офіційним вихідним.
Раніше на цю дату планували різні розваги, адже 8 березня було офіційним вихідним.
Однак згідно з Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан.
14 лютого 2023 року низка депутатів ВР запропонували внести зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят та скасувати 8 березня, 1 і 9 травня. Цей законопроект №9009 зареєстрований у парламенті. Він досі опрацьовується в комітеті.
Однак ці рішення наразі не були ухвалені.
А якщо потрібен подарунок на 8 березня, шукай його за посиланням.
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