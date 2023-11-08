Чим корисний грейпфрут: особливості соковитих цитрусових та їхня дія на організм людини

Грейпфрути — це доволі соковиті, м’ясисті цитрусові з неймовірно цікавим ароматом. Їх природна гіркуватість виділяє фрукт з безлічі інших.

А про корисні властивості грейпфрута говорять давно. Чим корисний грейпфрут та кому не можна вживати ці цитрусові — читай в матеріалі.

Чим корисний грейпфрут: відповідає експертка

Дієтологиня Уляна Науменко стверджує, що грейпфрут — справжній король цитрусових. Користь плодів грейпфрута для організму просто неоціненна, тому що він з усієї низки цитрусових містить мінімальну кількість цукру і позитивно впливає на організм.

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Ось як діє грейпфрут на організм людини:

покращує обмін речовин;

має антиоксидантну активність;

активізує детоксикаційну функцію печінки та вироблення печінкових ферментів;

знижує рівень холестерину в крові та протидіє утворенню атеросклеротичних бляшок;

зміцнює капіляри, підвищує еластичність стінок судин, запобігає кровотечам;

підвищує опірність організму до інфекцій, зміцнює імунітет;

тонізує, надає сил;

нормалізує бактеріальний склад флори кишківника;

нормалізує травлення;

активізує метаболізм жирів.

Грейпфрут: у чому користь та чому він гірчить

За словами експерта, багатьом людям подобається смак та аромат цього фрукта, але їх відштовхує його особливість — гіркота. Ця характеристика виділяє плід поміж інших цитрусових. Комусь вона подобається, а інші запитують себе: чому грейпфрут гіркий?

Цю смакову якість забезпечує плоду нарингенин — хімічна речовина з групи флавоноїдів. На організм вона діє як антиоксидант та модулятор імунної системи. Сконцентрована ця речовина у кісточках плода та під мембраною, в яку вкладені часточки, вона і сприяє розщепленню жирів.

Кому не можна вживати грейпфрут

Фрукт краще не їсти, якщо у тебе виявлені:

порушення ритму серця;

алергія на цитрусові;

шлункові хвороби;

пошкоджена зубна емаль;

виразка.

Грейпфрут: користь та вітамінний склад

У грейпфрутах містяться наступні вітаміни:

А;

С;

В1;

В2;

В5.

Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватися та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.

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