Чим обробити помідори від фітофтори: правила ефективної дезінфекції різними засобами

Фітофтора викликає захворювання фітофтороз, яке сильно пошкоджує помідори. Ця хвороба може знищити рослину лише за кілька днів.
Чим обробити помідори від фітофтори і які для цього потрібні засоби — читай у матеріалі.
Фітофтору виявити не так складно, як здається. Насамперед дивляться на листя: воно вкривається коричневими плямами та білим нальотом.
Якщо ситуація погіршується, воно повністю жовтіє та висихає.
Якщо ситуація погіршується, воно повністю жовтіє та висихає.
Також це видно по стеблах: вони стають трохи темнішими. На плодах з’являються темні плями, від чого вони гинуть.
Також у магазинах ти можеш знайти необхідні системні фунгіциди, які захистять помідори від фітофтори.
Раніше ми розповідали, чим підживити малину навесні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!