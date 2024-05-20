Чим підживити квасолю, щоб навіть з маленької ділянки зібрати великий врожай

Квасолю жартома називають м’ясом здорових людей, оскільки вона не тільки багата на білок, а й дуже корисна. Тож виростити свій врожай й забезпечити себе влітку — молодими бобовими, а взимку — запасами на вінегрети та борщі вкрай важливо.

Чим підживити квасолю, щоб навіть на невеличкій ділянці отримати максимальну кількість бобів — читай в нашому матеріалі.

Досвідчені городники кажуть: почали цвісти каштани — час садити квасолю. Але ж бобові так швидко визрівають, що садити її можна не один раз, а кожні 10 днів з середини травня до початку липня.

Рослина невибаглива, і якщо ти доглядатимеш її з любов’ю, віддячить тобі повними стручками з рівними й гарними бобами.

Аби сталося саме так, розглянемо, чим найкраще підживити рослини, і які періоди для цього обрати.

Чим підживити квасолю в різні фази розвитку

Підгодовуючи рослини, більшість городників пам’ятає про формулу: у фазі росту підживлюй азотом, а під час зав’язування плодів та коренеплодів — фосфором та калієм. І це насправді майже універсальна схема підживлення городини. Але квасоля з неї — виняток.

Азотними добривами сходи квасолі краще взагалі не годувати.

Це пояснюється просто: рослина сама відмінно добуває собі азот. А його надлишок їй зашкодить: азотні добрива спровокують буйний ріст зелені, а врожай бобів виявиться невеличким.

Та загалом квасолю можна підгодувати за сезон тричі: у фазі першого листка, в період бутонізації та перед дозріванням плодів. Чим саме це найкраще зробити — читай далі.

Підживлення квасолі після формування першого справжнього листка

Коли сходи розгорнули перші справжні листки, підживи рослини суперфосфатом з розрахунку: 30-40 г на м². Після внесення добрив добре полий рослини. Корисно також підгорнути їх землею.

Для підвищення урожайності квасолі кущові сорти підгортай до тих пір, коли листя почне змикати рядки.

Чим підгодувати в період бутонізації квасолі

Коли рослини починають цвісти, внеси на грядку калійну сіль: 10-15 г на м². Вона збагачує ґрунт та добре підвищує врожайність бобових.

Чим удобрити у період дозрівання бобів

У період дозрівання стручків можеш внести в ґрунт деревну золу — це універсальне добриво сприятиме активному росту бобів.

Як додатково підвищити врожайність квасолі в фазі цвітіння

Коли сходи квасолі підросли й вже готові цвісти, “допоможи” її рясному цвіту. Оброби рослини препаратами з бором.

Особливо доречно обприскати квасолю бором за складних погодних умов, приміром, під час сильної літньої спеки, яка шкодить закладенню зав’язей.

Обприскати рослини можеш будь-яким розчином, в складі якого є бор. Приміром, препаратом Хелатін Бор. А щоб розчин краще тримався на листках, додай до нього Прилипач. З ним підживлення працюватиме краще.

Якщо ти хочеш їсти молоді боби, то почни їх збирати вже через два тижні після появи квіток. До того часу плоди досягнуть максимальної величини та чудово смакуватимуть.

Тож, нехай наші поради, чим підживити квасолю, допоможуть тобі отримати по справжньому гарний, а головне — корисний та смачний врожай.

Раніше ми писали, коли навесні 2024 року садити спаржеву квасолю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.