Хаг самеах або з єврейським Великоднем! Дата, історія і традиції Песаху

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Квітня 2022, 02:00
Коли єврейський Великдень – Песах у 2022 році в Україні
Фото: Pexels

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