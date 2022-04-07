Хаг самеах або з єврейським Великоднем! Дата, історія і традиції Песаху

Песах — дуже важливе свято іудейського календаря. Його назва походить від слова “пасах”, що в перекладі з івриту означає той, хто пройшов повз, оминув.

Читай, коли у цьому році святкують Песах, його історію та традиції.

Історія свята Песах

Песах відзначається щорічно на згадку про визволення євреїв з єгипетського рабства.

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Єгиптяни знищували новонароджених хлопчиків-євреїв, щоб вони не могли повстати проти рабства. Біблійні перекази розповідають, що лише один єврейський хлопчик врятувався від смерті й потрапив до родини єгипетського царя. Це був Мойсей.

Коли він виріс, то зажадав від царя випустити його народ з Єгипту, проте цар не погодився. Тоді бог наслав на єгиптян десять катастроф: вода в Нілі перетворилася на кров, на край напали жаби та воші, худоба вимерла, у єгиптян на тілі з’явилися виразки, що не загоювалися, врожай загинув від граду і нападу сарани, а в людей почався триденний морок, який призвів до загибелі всіх первістків.

У цей час житла євреїв не постраждали, бо були помічені кров’ю ягняти. Протягом багатьох століть ягня, принесене в жертву в Песах, так і називали — песах.

Після виходу з Єгипту євреї були змушені 40 років блукати пустелею в пошуках землі обітованої під проводом Мойсея.

Коли святкують Песах у 2022 році

Песах завжди починається напередодні 15-го дня Нісана (квітня) за єврейським місячним календарем із заходом сонця. У 2022 році Песах святкують з 14 до 23 квітня.

Традиції свята

Перший і останній день Песаха вихідні дні, а весь тиждень євреї частково працюють.

Під час Песаха суворо заборонено пити та їсти квасне: хліб, пиво і будь-яке спиртне на основі солоду. Ці продукти заборонено зберігати в домі, тому напередодні свята люди ретельно прибирають. Це данина пам’яті євреям, які голодували, скитаючися у пошуках землі обітованої.

У перший вечір єврейського Великодня вся родина після заходу сонця збирається на вечерю (седер). Для цієї нагоди готують особливу їжу, яку подаються у спеціальному посуді. У Песах їдять мацу — прісний хліб, який євреї їли після виходу з Єгипту.

На столі повинні стояти: гірка зелень — символ гіркоти й важкості єгипетського рабства, суміш тертих яблук, фініків і горіхів — символ глини, з якою євреї працювали в Єгипті, шматок смаженої баранини, який не їдять — символ жертвопринесення, варені яйця — символ життя.

Також у цей вечір подають традиційні для Шабату страви: тушкований батат, салати, печену рибу, курку в медовому соусі тощо.

Під час застілля випивають чотири келихи вина або кошерного виноградного соку — за кількістю обіцянок, даних богом єврейському народу, і наливають п’ятий, іменований келихом пророка Елія, проте його не займають.

Незабаром нас усіх чекає світле свято Великодня. Весь світ готується до нього щороку, адже воно приносить надію, що у нас все буде добре. Читай про відмінності православної та католицької Пасхи.