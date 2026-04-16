Півфінали Ліги Чемпіонів 2026: які команди пройшли до передостаннього етапу турніру

Після шаленої чвертьфінальної стадії, європейський футбол нарешті дізнався імена чотирьох команд, що продовжать боротьбу за найпрестижніший клубний трофей.

Цьогорічний розіграш став справжнім випробуванням для фаворитів: турнір залишили мадридський Реал, Ліверпуль та Барселона. До фінальної стадії пробилися команди, які продемонстрували залізну витримку та тактичну гнучкість — про те, хто змагатиметься у півфіналі ЛЧ — в матеріалі.

Півфінали Ліги Чемпіонів 2026: хто змагатиметься за вихід до фіналу

За результатами турнірної сітки, у боротьбі за путівку до Будапешта зійдуться:

Парі Сен-Жермен (Франція) — Баварія (Німеччина)

Атлетіко Мадрид (Іспанія) — Арсенал (Англія)

Перші поєдинки відбудуться 28 та 29 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 5 та 6 травня. Усі зустрічі традиційно розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.

Переможці цих пар зустрінуться у фіналі, який прийматиме Пушкаш-Арена в Угорщині 30 травня.

Шлях до 1/2 фіналу був складним для кожного з учасників. Баварія вибила мадридський Реал у неймовірному протистоянні із загальним рахунком 6:4. Після виїзної перемоги (2:1) мюнхенці влаштували гольову феєрію вдома (4:3), де долю матчу вирішили влучні удари Луїса Діаса та Майкла Олісе.

Арсенал продемонстрував прагматичний футбол проти лісабонського Спортінга. Долю путівки вирішив єдиний гол, забитий ще у першій грі, тоді як матч-відповідь завершився безгольовою нічиєю.

ПСЖ впевнено пройшов Ліверпуль, вигравши обидва матчі з рахунком 2:0. А Атлетіко Дієго Сімеоне вкотре підтвердив статус кубкового бійця, вибивши Барселону. Попри поразку в останньому матчі (1:2), матрацники пройшли далі завдяки перевазі у першій зустрічі.

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Щодо прогнозів, то шанси канонірів у парі з Атлетіко оцінюють у високі 74,87%. У парі ПСЖ — Баварія фаворитом вважають німців (60,55%), проте прагматизм Луїса Енріке може стати вирішальним фактором для парижан.

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