Кулінарні шедеври для героїчних матусь: хто покинув МастерШеф 13 сезон випуск №14 від 11.05.2024

Учасники МастерШеф 13 сезон продовжують змагатися за звання найкращого кулінара в Україні. А тому змушені проходити всі можливі випробування. Кому ж не вдалося цього тижня побороти власні переживання та хто покинув МастерШеф — розповідаємо далі.

Як минув чотирнадцятий випуск МастерШеф 13 сезон

Любов матері здатна на все. Навіть перемогти ворога. І це доводять нові гості проекту МастерШеф, які наважились стати мамами вже під час повномасштабної війни.

Одна з них — це Мар’яна Мамонова, історію якої ми розповідали раніше. Вона була на третьому місяці, коли потрапила в полон до ворога. І не минуло тижня, як вона народила свою донечку, після повернення на підконтрольну Україні територію.

Зараз також дивляться

Друга героїня — мама, яка годувала своє маля просто у бомбосховищі. Світлина, яка закарбувала цей момент, облетіла увесь світ. Саму ж жінку почали називати київською Мадонною.

Усім семи гостям та їхнім малюкам довелось пережити чимало. Тому полегшити їхнє життя принаймні у пошуку гарного харчування для дітей і створити свято для них усіх — чудова справа. І саме цим зайнялись у першому змаганні учасники МастерШеф.

Під час другого випробування аматори повинні були працювати з коробками-загадками, під якими можна було знайти улюблені страви з дитинства учасників: пюре з відбивною, вареники, млинці, омлет.

Проте на цьому сюрпризи не закінчились і в студію МастерШеф завітали мами учасників. Тому кожному з аматорів потрібно було приготувати одну страву з дитинства, але зробити її ресторанного рівня.

Ваші мами та діти стануть повноцінними напарниками. Вони можуть давати поради, допомагати з

нарізками тощо, — пояснив суддя шоу.

Хто покинув МастерШеф 13 сезон у чотирнадцятому випуску

У чотирнадцятому випуску кухню МасштерШеф покинули одразу два учасники. Перший з них — Богдан Лупійчук, який раніше працював в ІТ, але зі шкільних років мріяв готувати.

Другим учасником, який покинув кухню МастерШеф, став Дмитро Чикало. Поза проектом працював керуючим готельно-ресторанним комплексом.

Тепер хочеться чимось смачненьким перекусити? Тоді читай, як приготувати ароматні бельгійські вафлі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.