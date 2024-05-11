Кулинарные шедевры для героических мамочек: кто покинул МастерШеф 13 сезон выпуск №14 от 11.05.2024

Участники МастерШеф 13 сезон продолжают соревноваться за звание лучшего кулинара в Украине. Поэтому вынуждены проходить все возможные испытания. Кому же не удалось на этой неделе побороть собственные переживания и кто покинул МастерШеф — рассказываем дальше.

Как прошел четырнадцатый выпуск МастерШеф 13 сезон

Любовь матери способна на все. Даже победить врага. И это доказывают новые гости проекта МастерШеф, которые отважились стать мамами уже во время полномасштабной войны.

Одна из них — это Марьяна Мамонова, историю которой мы рассказывали раньше. Она была на третьем месяце, когда попала в плен к врагу. И не прошло недели, как она родила свою дочь, по возвращении на подконтрольную Украине территорию.

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Вторая героиня — мама, которая кормила своего малыша прямо в бомбоубежище. Фотография, запечатлевшая этот момент, облетела весь мир. Саму же женщину стали называть киевской Мадонной.

Всем семи гостям и их малышам пришлось пережить немало. Поэтому облегчить их жизнь, по крайней мере, в поиске хорошего питания для детей и создать праздник для них — прекрасное дело. Именно этим занялись в первом соревновании участники МастерШеф.

Во время второго испытания кулинары должны были работать с коробками-загадками, под которыми можно было найти юбимые блюда с детства участников: пюре с отбивной, вареники, блины, омлет.

Однако на этом сюрпризы не закончились и в студию МастерШеф пришли мамы участников. Поэтому каждому из кулинаров нужно было приготовить одно блюдо с детства, но сделать его на ресторанном уровне.

Ваши мамы и дети станут полноценными партнерами. Они могут давать советы, помогать с

нарезками и тому подобное, — объяснил судья шоу.

Кто покинул МастерШеф 13 сезон в четырнадцатом выпуске

В четырнадцатом выпуске кухню МасштерШеф покинули сразу два участника. Первый из них — Богдан Лупийчук, ранее работавший в ІТ, но со школьных лет мечтавший готовить.

Вторым участником, покинувшим кухню МастерШеф, стал Дмитрий Чикало. Вне проекта работал управляющим гостинично-ресторанным комплексом.

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