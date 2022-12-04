День Андрія Первозванного: історія свята, традиції та що не можна робити у цей день

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 16:30
Коли День Андрія Первозваного: історія свята та традиції
Фото: Pexels

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