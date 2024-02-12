Слухняна лоза — великі ягоди: коли обрізати виноград навесні та навіщо це робити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 18:15
Коли обрізати виноград навесні 2023: терміни обрізки та поради, як правильно зробити
Фото: Pexels

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