Слухняна лоза — великі ягоди: коли обрізати виноград навесні та навіщо це робити

Навесні садівники починають готувати розсаду для городу, сіяти різне насіння і думати про те, як виглядатиме їхній сад влітку. Навесні потрібно обрізати дерева, кущі та виноград. Ми розповімо, коли обрізати виноград навесні та навіщо це робити.

Коли обрізати виноград навесні

Обрізати виноград навесні потрібно за температури +5–7 °С, зазвичай цей період настає в березні. Але іноді перший місяць весни може бути холодним, тому варто дочекатися відповідної температури.

Деякі садівники обрізають виноградну лозу, орієнтуючись на фази Місяця. Виноград старше трьох років обрізають на спадний Місяць, щоб гілки відростали повільніше. А молоду рослину навпаки — на Місяць, що росте. Тоді основні пагони зміцнюються.

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Навіщо обрізати виноград

Є дві головні цілі, через які обрізають виноград навесні: поліпшення плодоношення і розрідження гілок.

А проведене пасинкування покращить кількість та якість ягід.

Пасинкування винограду — обрізання нинішніх пагонів, що ростуть у пазухах листя. Пасинки треба зрізати, залишаючи один – два листочки біля основи. Якщо пропустити цей етап, за літо пасинок матиме власні гілочки.

Якщо не обрізати й не пасинкувати виноград навесні, він ростиме, як йому заманеться. Свої соки він пускатиме не на плоди, а на листя та верхівку. Через це ягоди будуть маленькими та несмачними.

Також навесні зрізають усі пагони, які минулого року відплодоносили, залишаючи пні по 0,5 см.

Після обрізання треба обробити виноград.

Поради щодо обрізання винограду

При обрізанні винограду слід звернути увагу на такі фактори:

лоза має перевищувати 180 см;

найкраща товщина лози — 6–12 мм;

пагони тонші за 5 мм і грубіші за 12 мм зрізають;

пеньок, який залишають над брунькою, має дорівнювати 3 см;

треба зрізати листя, яке затіняє грону.

Раніше ми розповідали, коли сіяти помідори на розсаду.

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