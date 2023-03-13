Дата виходу нового iPhone 15: основні зміни в дизайні й характеристики

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Березня 2023, 15:30
iphone 15
Фото: Unsplash

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