Тимчасові та постійні: на скільки років видають посвідчення водія в Україні

Людей, які хочуть навчитися їздити машиною, цікавить, на скільки років видають посвідчення водія. Адже після закінчення автошколи та складання іспитів, ти отримуєш тимчасове, і лише за кілька років — постійне.

Ми розповімо, на скільки років видають посвідчення водія в Україні.

На скільки років видають тимчасове посвідчення водія

Перше посвідчення водія людина отримує, закінчивши автошколу та успішно склавши всі іспити. Відповідно до змін, передбачених постановою КМУ від 10 листопада 2017 року №885, тимчасові водійські права видаються строком на два роки.

Коли видають постійні права водія

Людина може обміняти тимчасове посвідчення водія через два роки. Це не можна зробити раніше за встановлений термін.

Обмін тимчасових прав водія на постійні права, тривалістю дії 30 років, відбувається без складання іспитів у сервісному центрі за наявності необхідного списку документів.

Головна умова обміну тимчасових прав водія на постійні — керування транспортним засобом без порушень правил дорожнього руху. Права можна обміняти, якщо є не більше двох адміністративних попереджень.

Якщо їх більше або водій скоїв кримінальне правопорушення, обмін прав водія неможливий. Тимчасові права анулюються без права відновлення.

Щоб отримати нові водійські права, треба повторно пройти навчання в автошколі і скласти іспити з теорії та практики в сервісному центрі. Згодом людина знову отримує тимчасові права на два роки.

Раніше ми розповідали, як обміняти водійське посвідчення і що для цього треба.

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