Запальна зіркова трійка: хто буде ведучими Нацвідбору на Євробачення-2024

Усі ми чекаємо фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024, адже стане відомо хто та з якою піснею представлятиме країну на конкурсі.

Українці мають змогу вибрати суддів Нацвідбору у застосунку Дія. А зараз стали відомі імена ведучих Нацвідбору на Євробачення-2024, про це повідомило Суспільне.

Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2024

Одним із ведучих став Тімур Мірошніченко. Чоловік є незмінним голосом Євробачення в Україні ще з 2005 року. Він наголосив, що для нього це важливо, адже він у цій родині вже 19 років.

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Другою ведучою стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. У 2023 році Юлія була однією з ведучих Єаробачення-2023 у Великій Британії. Вона зізнається, що це був незабутній досвід і більш яскравої та творчої події складно уявити.

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Третім ведучим Нацвідбору на Євробачення-2024 став стендап-комік Василь Байдак. Чоловік вперше буде ведучим Нацвідбору, але він відомий українцям завдяки своїм креативними зборами, адже часто він робить їх у форматі пісні, яка запам’ятовується. Його збори закриваються доволі швидко.

Фінал Нацвідбору відбудеться вже 3 лютого, зіркова трійка ведучих працюватиме як разом на головній сцені, так і окремими парами в певних зонах.

Раніше Василь Байдак у своєму інтерв’ю розповів про волонтерство та важливість донатів.

Фото: timur.miroshnychenko; the_hardkiss; by_by_duck / Instagram

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