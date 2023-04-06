Не я б’ю, верба б’є! Вербна неділя у 2023 році: традиції християнського свята

Пам’ятаєте з дитинства веселу приказку “не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень?” Це одна з традицій Вербної неділі. Читай, що це за свято та які традиції Вербної неділі.

Вербна неділя — що це за свято

Вербна неділя є одним з головних християнських свят, яке відзначають рівно за тиждень до Пасхи.

Цей день називають ще Входом Господнім у Єрусалим та Пальмовою неділею. Йдеться про те, як Ісус Христос увійшов у Єрусалим напередодні його надлюдських страждань та смерті на Голгофі. Іудеї вітали його пальмовими гілочками.

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Проте в країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Оскільки це перша рослина, яка розквітає навесні, наші предки вірили, що верба — символ пробудження після зимового сну.

Коли святкують Вербну неділю у 2023 році

Оскільки Великдень за православним календарем цьогоріч наступає 16 квітня, то Вербну неділю ми святкуватимемо 9 квітня. Християни західного обряду святкують цей день 2 квітня.

Вербна неділя — традиції

Здавна на це свято люди вітали одне одного, відвідували церковну службу та освячували вербові гілочки.

Молодь та діти зазвичай виходять на пікнік та грають в таку гру: злегка б’ють одне одного вербовою гілочкою та примовляють: “Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень!”

Християни вірять, що освячена верба стає оберегом дому від вогню та води, а людям дарує міцне здоров’я. Тому гілочки треба зберігати в хаті протягом всього року до наступної Вербної неділі.

Проте під час повномасштабної війни людям, які знаходяться в гарячих бойових точках, не бажано йти до храму. Найкращим варіантом буде подивитися службу онлайн, адже багато церков зараз транслюють свої служби в інтернеті.

Що не можна робити у Вербну неділю

Працювати та займатися важкою фізичною працею.

Шити, прати, прибирати, робити ремонт.

Сваритися, кричати, пліткувати, лихословити.

Пишно святкувати щось.

Вживати м’ясо, яйця, молочні продукти.

Уже зовсім скоро ми святкуватимемо Великдень — найбільше свято для християн, що знаменує собою не лише прихід весни та завершення посту, а й відродження життя і надій. Читай, коли Великдень в Україні 2023: традиції та звичаї святкування.