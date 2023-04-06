Не я б’ю, верба б’є! Вербна неділя у 2023 році: традиції християнського свята

Пам’ятаєте з дитинства веселу приказку “не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень?” Це одна з традицій Вербної неділі. Читай, що це за свято та які традиції Вербної неділі.
Вербна неділя є одним з головних християнських свят, яке відзначають рівно за тиждень до Пасхи.
Цей день називають ще Входом Господнім у Єрусалим та Пальмовою неділею. Йдеться про те, як Ісус Христос увійшов у Єрусалим напередодні його надлюдських страждань та смерті на Голгофі. Іудеї вітали його пальмовими гілочками.
Проте в країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Оскільки це перша рослина, яка розквітає навесні, наші предки вірили, що верба — символ пробудження після зимового сну.
Оскільки Великдень за православним календарем цьогоріч наступає 16 квітня, то Вербну неділю ми святкуватимемо 9 квітня. Християни західного обряду святкують цей день 2 квітня.
Здавна на це свято люди вітали одне одного, відвідували церковну службу та освячували вербові гілочки.
Молодь та діти зазвичай виходять на пікнік та грають в таку гру: злегка б’ють одне одного вербовою гілочкою та примовляють: “Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень!”
Християни вірять, що освячена верба стає оберегом дому від вогню та води, а людям дарує міцне здоров’я. Тому гілочки треба зберігати в хаті протягом всього року до наступної Вербної неділі.
Проте під час повномасштабної війни людям, які знаходяться в гарячих бойових точках, не бажано йти до храму. Найкращим варіантом буде подивитися службу онлайн, адже багато церков зараз транслюють свої служби в інтернеті.
Уже зовсім скоро ми святкуватимемо Великдень — найбільше свято для християн, що знаменує собою не лише прихід весни та завершення посту, а й відродження життя і надій. Читай, коли Великдень в Україні 2023: традиції та звичаї святкування.