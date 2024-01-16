Новорічні комедії: ТОП-15 фільмів, які захоплюють своєю атмосферою

Всупереч тому, що 2023 рік приніс українцям немало болю та випробувань, зима залишається часом святкувань, оскільки новорічний цикл свят завжди приносить нові надії та мрії.

Щоб святковий настрій запанував не лише вдома, але й у душі, можна переглянути атмосферні стрічки. Найкращі новорічні комедії ти знайдеш у нашому матеріалі.

Новорічні комедії 2023: фільми для святкової атмосфери

Любіть Куперів

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Шарлотта Купер мріє організувати різдвяне свято, яке запам’ятається усій родині. Збираються всі: бабуся з дідусем і діти Шарлотти, які давно живуть окремо. Їхні різні проблеми, радості та різдвяні чари об’єднуються в цьому чарівному фільмі, який можна переглядати всією сім’єю.

Чотири Різдва

Згідно з сюжетом, закохана пара, Бред і Кейт, намагається зустріти Різдво разом зі своїми батьками в чотирьох різних місцях. Фільм пронизаний цікавими історіями, щирим сміхом та теплом.

Крамниця за рогом

У фільмі менеджер магазину подарунків Альфред Кралік та продавчиня Клара Новак починають спілкуватися анонімно через листування, не знаючи одне одного. Різдвяне диво готує їм несподівану долю.

Різдвяна ніч у Барселоні

Стрічка поєднує у собі любовні історії різних пар і самотніх сердець. Всі вони переплітаються в Барселоні, створюючи магію кохання під час різдвяних свят.

Дух Різдва

Фільм для тих, хто мріє зануритися у чарівну атмосферу святкових днів. Музична інтерпретація відомого роману Чарльза Діккенса про заздрісного і жорстокого чоловіка, що виявляє справжню суть Різдва.

8 жінок

Фільм ідеально підійде для тих, хто обожнює детективи. У вкритій снігом французькій провінції сім’я готується до святкування Різдва, але свято припиняється, коли господаря будинку вбивають. 8 жінок, які були йому близькі, розпочинають розслідування.

Відпочинок за обміном

Дві дівчини, які покинули своїх бойфрендів через постійні зради, вирішують обмінятися квартирами. Однак є одна проблема — велика відстань. Айріс живе в Лондоні, а Аманда — у Південній Каліфорнії. Але коли ти готовий кинути все і втекти на інший кінець світу, відстань не проблема. Тому згодом їхнє життя круто змінюється у кращу сторону.

Щоденник Бріджит Джонс

Бріджит Джонс — незаміжня 32-річна жінка, яка комплексує через зайву вагу. На Різдво, яке вона, як завжди, проводить у будинку батьків, мати знайомить її з розлученим Марком Дарсі.

Однак Дарсі не є чоловіком мрії для Бріджит — навпаки, між ними виникає антипатія.

Крім того, Бріджит вирішує схуднути, покинути палити і почати зустрічатися з гідною людиною. Щоб зафіксувати всі свої рішення, думки, успіхи та невдачі, Бріджит веде щоденник.

Привіт сім’ї

Родина Стоунів славиться чудовою репутацією. Однак коли улюблений син приводить наречену, успішну Мередіт, ексцентричні родичі вирішують висловити свій рішучий протест проти цього союзу.

Поки ти спав

За сюжетом, Люсі (головна героїня) — самотня службовиця метрополітену, яка одного разу рятує невідому жертву нападу на платформі. Люсі допомагає йому у лікарні, а його родичі вважають її його нареченою. Поки чоловік перебуває у комі, його так звана дівчина починає вживатися в роль та знайомиться з його родиною.

Родинний обмін

Джесс і Білл Вокер намагаються зберегти родинні зв’язки, коли їхні діти виросли, прагнуть незалежності та віддаляються одне від одного.

Зустріч з астрологом несподівано призводить до сюрреалістичного обміну тілами в найважливіший день їхнього життя.

Тепер Вокерам доведеться об’єднатися, щоб подолати труднощі, пов’язані з отриманням очікуваного підвищення, успішним проходженням співбесіди в коледжі, укладенням контракту на запис музики та визначальною грою у футбол.

Незабутнє Різдво

Сьєрра Бельмонт — спадкоємиця підприємця, що володіє розкішним гірськолижним курортом. Її передбачуване життя змінюється, коли вона отримує амнезію внаслідок нещасного випадку. Місцева лікарня стикається з проблемою, але Джек, власник невеликого готелю, вирішує взяти на себе турботу про Сьєрру. Відтак розпещена дівчина потрапляє в чарівний світ простої сім’ї, де панує взаєморозуміння, підтримка і любов.

Аромат кохання

Наталі, що проживає в Лос-Анджелесі, шукає свою ідеальну половинку. Останній роман завершився після того, як вона дізналася про одруження партнера.

Наталі вирішує використати додаток для знайомств і знайомиться з Тегом. Хоча він живе на Східному узбережжі, але Наталі вирішує зробити сюрприз і приїхати. Однак по приїзду вона виявляє обман. Замість красуня Тега, її чекає невпевнений у собі Джош, майстер фотошопу.

Хто в домі тато 2

Дасті та Бред колись були непримиренними конкурентами. Другий, відмовившись від відповідальності за дітей, покинув свою кохану жінку. Тепер вона вже з Дасті, і їхні діти добре сприймають його. Але одного дня герой вирішив повернутися.

Вітчим і батько довго змагалися. Зрештою, вони обидва розуміють, що можуть стати чудовим доповненням для загальної сім’ї.

Наближається новорічне свято. Чоловіки готуються до святкування разом, не усвідомлюючи, що їх чекає найнеймовірніше і найскладніше свято в їхньому житті. До святкування приєднуються і батьки Дасті та Бреда, розпалюючи дух конкуренції, що може поставити під загрозу всі їхні підготовки.

Різдво на двох

Молода безтурботна дівчина Кейт працює ельфом у магазині новорічних товарів у Лондоні. Кейт — справжнє лихо, вона зловживає алкоголем і ігнорує думки оточуючих, навіть рідних.

Вона пливе за течією, не роблячи жодних планів. Кейт втратила інтерес до життя та мрійливість. Проте зустріч із чарівним Томом кардинально змінює її підхід до життя. Цього року Кейт вирішила поділити Різдво на двох — разом із коханою людиною, з якою хочеться творити, мріяти та жити.

У період новорічних свят так хочеться мати атмосферні світлини, щоб хоч трішки додати собі святкового настрою. Тож тримай ідеї для зимової фотосесії, щоб трішки відволіктись.

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