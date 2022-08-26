Новий хіт Тішся Пивоварова та Полякової: вірші українських геніїв стали на культурну боротьбу

Коли, як не зараз, треба долучити до боротьби всю велич та могутність слова, яке лунає до нас голосами предків і вже закладене в генетичному коді кожного українця.

Йдеться про вірші видатних українських митців: Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших.

Тепер їхні слова звучатимуть по-новому, через призму музики. Адже Артем Пивоваров запустив культурний проект Твої вірші, мої ноти.

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У цьому проекті українські виконавці покладуть слова письменників та поетів на власну музику. Українські артисти ні на мить не припиняють боронити нашу країну на культурному фронті.

Пісня Тішся

В межах проекту Артем Пивоваров та Оля Полякова записали спільну пісню Тішся, в якій за основу взяли вірш Лесі Українки.

Оля Полякова і Артем Пивоваров постали у зовсім новому, автентичному образі з надзвичайним вокалом та музичним супроводом. Пісню Тішся вже можна послухати на твоїх улюблених музичних майданчиках.

Артем Пивоваров не міг оминути постать Лесі Українки, адже її творчість несе в собі національну ідею, а життєвий шлях нагадує про цінність волі та духу.

Зараз, коли по всій країні війна і багато людей забули, що таке відпочинок, радість та сміх, українці потребують почути слова найжиттєлюбнішої поетеси. Саме тому пісня надзвичайно актуальна, переконаний Пивоваров.

Хоч як важко, не припиняймо мріяти, не обмежуймо політ своїх думок. Цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням.

Пісня Тішся передає, як важливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину, мріяти. Адже сценарій нашого життя та майбутнього — тільки в наших руках.

Такої ж думки й Оля Полякова. Артистка, за допомогою пісні мовить голосом самої Лесі Українки, закликаючи радіти кожній миті, мріяти та бути вільними у думках і прагненнях.

Зокрема, це стосується і майбутнього нашої країни. Зараз ми власноруч малюємо нове життя України з новими можливостями, новою нацією свідомих людей та світлим і яскравим шляхом вперед.

Цей символізм артисти втілили через кліп у чорно-білих тонах, де пусті мольберти означають новий старт та можливості. На чистому аркуші ми можемо намалювати яскравими фарбами все, що завгодно, нову картину українського народу.

Переглянути кліп можна тут:

У День Незалежності чимало артистів потішили нас новими піснями. Щоб ти нічого не пропустив(-ла), ми зібрали для тебе всі нові релізи українських виконавців в одному матеріалі.

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