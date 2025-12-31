Стиль життя

Як підбити підсумки року та з легким серцем увійти у 2026

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Грудня 2025, 17:00 3 хв.
Підсумки року своїми словами
Фото Pexels

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