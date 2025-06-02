День міста Ковель 2025: що відомо про дату та чи будуть святкування

Жителі різних міст шукають інформацію про головне свято для свого населеного пункту. Читай, коли День міста Ковель 2025 та чи є якась інформація про святкування.

День міста Ковель 2025

День міста Ковель традиційно святкується в першу неділю липня, адже це найближча дата до 6 липня. Останнім часом панує все більше дискусій щодо перенесення дати. З історичного боку, 6 липня населений пункт був звільнений від фашистської окупації 1944 року, тому ця дата також пов’язана з Днем міста.

Нову дату обирають тому, що стара втратила свою актуальність та першочерговість.

Від початку повномасштабного вторгнення у на засіданнях міської ради обирали нову дату для святкування Дня міста. Але під час воєнного стану святкувань ще не проводили, у зв’язку з безпековою ситуацією, тому нову дату ще не обрали. Тож офіційною датою Дня міста Ковель вважається перша неділя липня.

Що відомо про історію міста Ковель

Місто, розташоване у Волинській області, має довгу та багатогранну історію. Це одне з найдавніших міст Західної України з вигідним географічним розташуванням — на перехресті торгівельних шляхів і поблизу державного кордону.

Перша письмова згадка про Ковель датується 1310 роком, хоча поселення існувало й раніше. Назва міста, ймовірно, походить від слова “коваль”, що вказує на розвиток ремесла в регіоні.

У 17 сторіччі місто зазнавало частих нападів і руйнувань під час козацьких повстань, а також внаслідок польсько-московських і шведських воєн.

У 20 сторіччі місто пережило дві світові війни. Під час Першої світової населений пункт мав стратегічне значення для обох сторін і неодноразово переходив під різні юрисдикції.

У Другій світовій війні місто було окуповане німецькими військами та зазнав значних руйнувань. Сьогодні Ковель — це розвинене місто з багатою сучасною інфраструктурою.

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