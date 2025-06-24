Довідка 079 до табору: коли, де і як оформити правильно

Фото Pexels В умовах війни дітям іще більше, ніж у мирний час, потрібен безпечний відпочинок на природі, подалі від вибухів та тривог. І літній дитячий табір — чудовий варіант такого перезавантаження. Щоб в останній момент перед відправкою до табору не виникло проблем, завчасно потурбуйся про всі необхідні документи, зокрема й про довідку 079/о. Медична довідка 079/о — це не проста формальність, а реальна гарантія безпеки для дитини під час її перебування в таборі. Для чого вона потрібна, хто її видає і які відомості вона містить — розказуємо у матеріалі. Що таке довідка в табір за формою 079/о і для чого вона потрібна Медична довідка за формою 079/о — це офіційний документ, який підтверджує, що дитина здорова і може безпечно відвідувати дитячий табір. Вона потрібна обов’язково, щоб дитину взяли до табору. Наявність такої довідки вимагає українське законодавство. Вона допомагає табору сформувати безпечне середовище: вожаті та медики закладу будуть знати про стан здоров’я дитини, зокрема про алергії та перенесені хвороби, і у разі необхідності зможуть вчасно надати допомогу. Оформити довідку 079/о можна в міській державній поліклініці, або в будь-якому приватному медичному центрі або клініці. Читати на тему Шкільний проїзний влітку: чи працює пільга та як отримати знижки Розповідаємо у матеріалі Вікна-новини про зміни вартості проїзду влітку для школярів. Що вказано у формі 079/о й термін її дії У довідці в табір містяться такі дані: ПІБ дитини, вік, адреса проживання; контактний телефон батьків; школа, яку відвідує дитина; список алергенів, якщо є реакції; перенесені інфекційні захворювання; щеплення і дати вакцинації; група фізичного розвитку. Які обстеження потрібно пройти перед отриманням довідки в табір за формою 079/о Для оформлення довідки потрібно пройти огляд і здати аналізи: загальний аналіз крові; аналіз сечі; аналіз калу на яйця гельмінтів; аналіз на ентеробіоз; огляди: стоматолога, невролога, хірурга, дерматолога. Після цього терапевт на основі результатів і огляду оформлює довідку. Довідка 079/о дійсна три місяці з моменту видачі. Нею можна скористатися лише один раз і в одному таборі. Якщо дитина їде до кількох таборів протягом літа, кожного разу потрібно новий документ. Вaltapmsd Вaltapmsd Дізнайся також, де можна відпочити в Україні влітку — найкращі локації для сімейних і особистих мандрів. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, діти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter