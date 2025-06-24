Довідка 079 до табору: коли, де і як оформити правильно

В умовах війни дітям іще більше, ніж у мирний час, потрібен безпечний відпочинок на природі, подалі від вибухів та тривог. І літній дитячий табір — чудовий варіант такого перезавантаження.

Щоб в останній момент перед відправкою до табору не виникло проблем, завчасно потурбуйся про всі необхідні документи, зокрема й про довідку 079/о.

Медична довідка 079/о — це не проста формальність, а реальна гарантія безпеки для дитини під час її перебування в таборі. Для чого вона потрібна, хто її видає і які відомості вона містить — розказуємо у матеріалі.

Що таке довідка в табір за формою 079/о і для чого вона потрібна

Медична довідка за формою 079/о — це офіційний документ, який підтверджує, що дитина здорова і може безпечно відвідувати дитячий табір. Вона потрібна обов’язково, щоб дитину взяли до табору. Наявність такої довідки вимагає українське законодавство.

Вона допомагає табору сформувати безпечне середовище: вожаті та медики закладу будуть знати про стан здоров’я дитини, зокрема про алергії та перенесені хвороби, і у разі необхідності зможуть вчасно надати допомогу.

Оформити довідку 079/о можна в міській державній поліклініці, або в будь-якому приватному медичному центрі або клініці.

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Що вказано у формі 079/о й термін її дії

У довідці в табір містяться такі дані:

ПІБ дитини, вік, адреса проживання;

контактний телефон батьків;

школа, яку відвідує дитина;

список алергенів, якщо є реакції;

перенесені інфекційні захворювання;

щеплення і дати вакцинації;

група фізичного розвитку.

Які обстеження потрібно пройти перед отриманням довідки в табір за формою 079/о

Для оформлення довідки потрібно пройти огляд і здати аналізи:

загальний аналіз крові;

аналіз сечі;

аналіз калу на яйця гельмінтів;

аналіз на ентеробіоз;

огляди: стоматолога, невролога, хірурга, дерматолога.

Після цього терапевт на основі результатів і огляду оформлює довідку.

Довідка 079/о дійсна три місяці з моменту видачі. Нею можна скористатися лише один раз і в одному таборі.

Якщо дитина їде до кількох таборів протягом літа, кожного разу потрібно новий документ.

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