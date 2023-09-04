Подорожі та натхнення

Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023

Анна Голішевська, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 19:15
Коли Геловін 2022
Фото: Unsplash

Більше новин
Чи буде незалежність без Криму та питання дискримінації: інтерв’ю Джамали
Ми транслюємо себе у світ гірше, ніж ми є насправді. Відверте інтерв’ю Джамали про дискримінацію в Україні
мити волосся
Щоб волосся було здоровим: як часто треба мити голову?
фобії
Подивись страху у вічі! Що таке фобії, чому вони виникають, їх види та лікування
Олена та Василь Гульпаки
Страшно навіть згадувати. Як підприємці з Миколаєва релокували бізнес і що пережили
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рош га-Шана
Рош Га-шана — що це за свято та чому саме в Україну приїжджають хасиди
Коли хасиди приїжджають в Умань
Манить паломників з усього світу: коли в Умань приїжджають хасиди?
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023
Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023
Привітання з першим днем осені: як оригінально поздоровити родичів, друзів та колег

Відео
адаптація ветеранів

Forbes Ukraine відзначив 25 найкращих роботодавців з адаптації ветеранів. До списку увійшла і Starlight Media
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупникам приготуватися. В УЗ натякнули на верифікацію квитків через Дію
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Втратила сина, але давнє хобі повернуло снагу до життя: як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ
0:04:10
Біонічні протези
Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery
0:06:26
Програма United24
Будинки досі стоять без даху. Київщина чекає на відбудову за програмою UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців
0:04:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Прийняти теплий душ та випрати речі на передовій. Унікальні лазневі комплекси для бійців ЗСУ
0:04:40
Психологи на війні
Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах
0:04:03
Врожай цього року
Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою
Більше відео
мити волосся
Читати далі
Щоб волосся було здоровим: як часто треба мити голову?
Пересадка малини восени
Читати далі
Як і коли обрізати малину: корисні поради для любителів ніжної ягоди

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь