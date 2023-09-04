Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023

Яскраве і містичне свято Гелловін (Halloween) прийшло в Україну відносно нещодавно, та одразу знайшло своїх прихильників і противників.

Щороку ми відзначаємо Гелловін наприкінці другого місяця осені. Дивися дату святкування і як Гелловін відзначають в Україні в матеріалі.

Гелловін (або ще Хелловін) — це видозмінене свято древніх кельтів під назвою Самайн. Він означав закінчення збору врожаю.

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Також цього дня вшановували предків. За легендами тоді на землю поверталися душі померлих, а разом з ними — різна нечисть. Саме тому в цей день заведено виряджатися у різних монстрів, адже маскування було спробою обдурити злих духів.

В Україні це свято сприймають неоднозначно. Це пов’язано з нашими багатовіковими традиціями, культурною спадщиною, релігією тощо.

Попри це, в Україні на Гелловін у різних містах проводять масу тематичних заходів. Як відзначають в Україні Гелловін? І коли його святкують у всьому світі?

Коли Гелловін 2023

Щороку дата Гелловіну незмінна: його святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч весь світ відзначатиме Гелловін з вівторка на середу.

Чому Гелловін святкують 31 жовтня? Таку дату обрали не випадково.

Річ у тому, що кельти ділили рік на дві рівні половини: перший період тривав з травня по жовтень, його вважали добрим і світлим. Натомість період з листопада по квітень був холодним і, відповідно, часом найбільшого зла і темряви.

Ніч із 31 жовтня на 1 листопада була межею між цими двома відрізками року. До речі, ніч з 30 квітня на 1 травня для кельтів була часом, коли добро і світло нібито повертаються на землю.

За їхніми уявленнями, саме на Гелловін між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері, через які покійні родичі можуть навідати своїх нащадків.

Уже на початку 20-го століття Гелловін втратив своє містичне й моторошне значення, ставши для більшості веселим і радісним. Свято набуло популярності завдяки тому, що дає змогу і дорослим, і малим разом розважатись та проводити час.

Навіть пандемія коронавірусу не змусила скасувати Гелловін у США, але ввела нові правила святкування: дистанція, обов’язкова маска (яка може стати ідеальною частиною костюмів) та гігієна рук.

Звичайно, історія цього свята і його традиції дещо нам чужі, але оригінальні костюми, декорування будинків та веселощі вписалися і в українську культуру. Тож якщо ти підтримуєш яскраве святкування Гелловіну, дізнайся, як святкують Гелловін у європейських країнах.

Як святкують Гелловін у Європі

На батьківщині Гелловіну, в Ірландії, народилася традиція збирати частування.

Ще в давнину, 1 листопада було заведено віддавати борги. Дорослі посилено працювали, щоб це зробити, а у дітей був час відвідати друзів і рідних, які обдаровували їх яблуками та горіхами.

Ще одна ознака Гелловіну в Ірландії — особливе святкове меню, в якому обов’язково має бути колканон. До складу цієї страви входить капуста, варена картопля, цибуля.

Ще готують яблучний пиріг. Цього дня у Дубліні завжди людно: туристи з усього світу з’їжджаються на масові святкування головного містичного дня у році.

31 жовтня у місті проводять різноманітні фестивалі, тематичні концерти, костюмовані конкурси, перегляди фільмів жахів просто неба та багато іншого!

До речі, у Дубліні свого часу придумали головну легенду Гелловіну.

Колись жив молодий хлопець Джек. Він був дуже скупим, і саме ця його якість закривала йому ворота до раю. Після смерті він хотів обдурити диявола, щоб не потрапити в пекло.

Джек намалював на дереві хрест, щоб відвернути його увагу. Саме через цю дію чоловіка не пустили у пекло.

Після цієї виграшки він вирушив у повну темряву і, щоб освітити шлях, поклав у порожній гарбуз запалену вуглину.

Ця легенда стала початком традиції вирізати страшні обличчя з гарбуза і вставляти всередину нього свічку.

Оскільки це свято в Ірландії відзначають з особливим розмахом, в іншому ірландському місті, Деррі, цілих дев’ять днів проводять масовий карнавал.

На ньому можна побачити тисячі людей, переодягнених у відьом та різних містичних істот. На фестивалі перехожі милуються танцями з вогнем та дивовижними феєрверками.

У Німеччині Гелловін відзначається з не меншим розмахом. Чого тільки вартує святкування в замку Франкенштейна! Туристи 31 жовтня приїжджають у замок з усіх усюд.

Там можна посидіти на електричному стільці, відчути себе в ролі засудженого або покласти голову на гільйотину.

Існує повір’я, що в Гелловін на даху старовинного замку з’являється дух його власника — божевільного вченого Франкенштейна.

У Фінляндії також полюбляють святкувати Гелловін. Саме тут проходить найбільший кінофестиваль, присвячений улюбленому містичному святу мільйонів людей.

У кінозалах влаштовують Night Visions. 31 жовтня тут демонструють фільми жахів, фентезі й наукову фантастику. У Гельсінкі Гелловін починається 31 жовтня, а святкування триває ще кілька днів.

З особливим розмахом Гелловін відзначають у Великій Британії. Місцеві діти також ходять вулицями з жахливими гарбузами, а місто прикрашають містичними атрибутами.

Саме у Лондоні напередодні Гелловіну проводять так звані екскурсії по цвинтарях, про які ходять страшні легенди.

У ту саму ніч місто наповнюють десятки тисяч учасників карнавалу, а нічні клуби проводять вечірки на честь свята.

У Шотландії, Румунії, Франції, Іспанії та Італії теж обожнюють свято Гелловіну, і на його честь проводять багато масових розваг.

Коли Гелловін в Україні: як святкують Гелловін в Україні

Гелловін — відносно нове і не зовсім звичне для нас свято. Втім, це не заважає тому, що у різних містах України 31 жовтня проходять тематичні вечірки, маскаради та інші яскраві дійства.

Ті, хто не мають змоги долучитися до масових гулянь, проводять цей день, переглядаючи фільмів жахів. Багато людей також прикрашають свої будинки гарбузами, свічками та моторошною символікою свята.

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