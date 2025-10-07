Наша країна прекрасна завжди! Куди поїхати восени в Україні: добірка ідей

Осінь — особливий час для подорожей Україною. Чарівні пейзажі, золотавий ліс та унікальні культурні події в різних куточках країни можуть подарувати незабутні враження. Восени Україна перетворюється на зачаровану країну, де кожен куточок відкриває свою унікальність та красу. Якщо ти плануєш відпочинок у цю пору року, Вікна підготували для тебе список чудових напрямків, куди варто поїхати цієї осені в Україні.

Куди поїхати восени в Україні 2025: добірка ідей

Одеса

Місто, що розташоване на березі Чорного моря, особливо чарівне восени. Менші натовпи, комфортна погода та яскраве сонце роблять прогулянки містом незабутніми.

Прогулянки вузенькими вуличками, відвідування оперного театру, а також затишні кафе, де можна скуштувати місцеві делікатеси, роблять Одесу ідеальним місцем для осіннього відпочинку. Відвідай Дерибасівську, Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, Національний театр опери та балети насолоджуючись осінньою атмосферою міста.

Мукачево

Це місто відоме своїм величним замком Паланок, який має багату історію. Осінній період — ідеальний час для відвідування Мукачева, коли пейзажі не лише навколо замку, а й у всьому місті перетворюються на казкові картини.

Крім того, Мукачево має багато історичних пам’яток, які точно не варто оминати стороною. Відвідай центр міста, у якому розташована ратуша, костел святого Мартина, палац Ракоці та багато інших архітектурних та релігійних пам’яток.

Умань

Говорячи про Умань перше, що спадає на думку — Софіївка. Цей парк є перлиною України, яка особливо зачаровує восени. Золоті листя, водоспади та чарівні алеї парку зроблять ваш відпочинок незабутнім.

Восени у парку спокійно і затишно. Відсутність великих натовпів, прохолодне повітря та містичний туман роблять прогулянки парком особливо релаксовим та атмосферними.

Кам’янець-Подільський

Це місто-фортеця з багатовіковою історією. Величезна середньовічна споруда, перші згадки про яку датуються 11-12 століттям, що оточена глибоким каньйоном річки Смотрич, є ідеальним місцем для фотосесій на фоні осінніх пейзажів.

Але місто славиться не лише фортецею. У Кам’янці-Подільському можна також відвідати пам’ятник під назвою Стіл згоди, який символізує 7 народів, що брали участь у творенні історії міста, Нижню та Верхню Польські брами, сходи Фаренгольца, міську ратушу, Домініканський костел та ще багато різних пам’яток.

Межигір’я

Колишня резиденція четвертого президента-втікача Віктора Януковича, відома своєю розкішшю, а нині національний парк Межигір’я осінню стає особливо красивим. Багато озер, зоопарк, гольф-клуб та численні сади — ідеальне місце для спокійного відпочинку з сім’єю.

У парку ти зможеш знайти екскурсії та розваги на будь-який смак. Є можливість замовити пішу екскурсію або на електромобілях, покататися на велосипедах, влаштувати пікнік, подивитися на диких тварин та поїсти у місцевих кав’ярнях та ресторанах.

Шацькі озера

У Волинській області розташований один із найбільш унікальних природних комплексів України Шацькі озера. Осінній період робить цю місцину особливо казковою: туман над водою, золоте листя на берегах і спокійна атмосфера створюють незабутні враження.

Власне Шацькі озера — це комплекс озер, яких загалом налічується більше як 30. Восени ти можеш знайти у цій місцевості чимало розваг. Зокрема, це й прогулянки по лісу, велосипедні маршрути, й збір ягід та грибів, риболовля.

Львів

Насамкінець, яка осінь без затишного Львова? Це гарний час відвідати найвідоміші пам’ятки та насолодитися атмосферою осіннього міста. Ратуша, опера, Личаківське кладовище — ці місця по-особливому розкриваються саме восени.

Якщо ти маєш домашнього улюбленця і не знаєш як підготувати тваринку до подорожі, радимо прочитати наш матеріал, у якому ми детально про це розповідали.

