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Погода в Болгарії на липень 2025: пляжний сезон у розпалі

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Червня 2025, 12:45
погода в болгарії липень 2025
Фото Pexels

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