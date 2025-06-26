Погода в Болгарії на липень 2025: пляжний сезон у розпалі

У липні 2025 року погода на найпопулярніших курортах Болгарії очікується дуже комфортною для відпочинку — тепла, сонячна і переважно суха.

Ти точно не помилишся у виборі, якщо саме на липень заплануєш поїздку до цієї доволі бюджетної причорноморської країни — приміром, у Сонячний Берег, Созопіль, Золоті Піски чи Варну.

Про погоду у Болгарії на курортах у липні — дізнайся з матеріалу.

Погода в Болгарії на липень

У липні на болгарських курортах панує справжнє літо: повітря прогрівається до комфортних +28-30 °C вдень, а вночі дарує приємну прохолоду — близько +19-20 °C.

Море, як парне молоко: температура тримається до 24-26 °C, можна не вилазити з води та дозволити сидіти в ній малечі.

Дощі — рідкі гості, зазвичай випадає лише кілька коротких злив упродовж усього місяця, тож парасоля, якщо й знадобиться, то хіба що від сонця. А сонця тут справді вдосталь — по 10-12 годин щодня!

З таким щедрим ультрафіолетом (УФ‑індекс ≈ 9) крем для захисту шкіри стане найкращим другом.

Загалом липень — золота пора для відпочинку: сухо, тепло, море лагідне — усе, щоб перетворити відпустку на справжню мрію.

Погода в Болгарії на курорті Варна на липень 2025

У липні у Варні температура вдень лишається на рівні 25-30 °C, а вночі спадає до приємних 17 -20°C. Море тепле — близько 24.5 °C, ідеальне для купання.

Світловий день триває до 15 годин, сонця більш ніж вдосталь, дощі переважно короткочасні, лише, щоб освіжити повітря. Найкраще місце для сонячної відпустки.

Погода в Болгарії у місті Бургас на липень 2025

У липні в Бургасі вдень тримаються спекотні 27-31 °C, а вночі очікується приємна тепла температура близько 18-21°C.

Море тепле, з температурою води близько 25-26 °C. Дощі рідкісні, а небо здебільшого ясне, тож місяць чудово підходить для засмаги та пляжного відпочинку.

Погода в Болгарії на липень на курорті Сонячний Берег

Вдень +28-30°C, вночі +19-20°C — тепло та комфортно. Море прогріте до +24–26°C, вода вабить. Приблизно 5-6 дощових днів, всього 28-38 мм опадів — майже сухий сезон. Сонце світить по 10-12 годин на день, УФ-індекс близько 9 – просто рай.

Погода в Болгарії на липень на курорті Созопіль

Вдень близько +27°C, уночі — +22°C, дуже м’яко. Опади очікуються 4-7 днів на місяць, але вони ненадовго. Рейтинг клімату — perfect, для відпочинку ідеально.

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