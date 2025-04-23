Зимовий подих весни: різке похолодання та дощі в Україні

У найближчі два дні в Україні зберігатиметься прохолодна погода, що супроводжуватиметься дощами та локальними грозами.

24 квітня, четвер:

Вночі опадів не очікується, але вдень у більшості західних, північних областей та південному сході пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер буде змінного напрямку, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі буде від 8 до 13°C, а вдень — 21-26°C.

В Карпатах та на узбережжі морів температура очікується 15-20°C.

У Києві в четвер буде без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі — 11-13°C, вдень — 23-25°C.

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського повідомляє, що найбільша температура в Києві 24 квітня була зафіксована в 1950 році — 27,0°C, а найнижча — вночі в 1893 році, коли температура впала до -2,2°C.

25 квітня, п’ятниця:

Вночі дощі будуть переважно на заході країни, а вдень дощі охоплять більшу частину України, з можливими грозами.

У північних областях та в Криму вночі та вранці очікується туман. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі залишиться в межах 8-13°C, вдень на заході та півночі буде 18-23°C, а на решті території температура підніметься до 21-26°C.

У Києві в п’ятницю вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°C, вдень — 20-22°C.

