Український стартап розробив нашийник, що розпізнає та перекладає потреби котів

Бути петперентом — важлива справа, адже взяти опіку над чотирилапими друзями насправді велика відповідальність. Звісно, це не можна порівнювати із появою у сімʼї дитини, однак навіть з дітьми буває зрозуміліше, аніж з тваринами.

Ми звикли, що кішки та коти муркочуть та нявчать, однак чи задумувалися ми про те, щоб одного дня навчитися розуміти їхню “мову”? Така навичка істотно покращила б стан котиків та налагодила звʼязок між людьми та тваринами.

Стартап Cotia також думав над цим, і винайшов ШІ-нашийник, який здатен розпізнати голос котів та “перекласти” їхні бажання людям. Звучить нереально? Тоді читай далі у матеріалі, як буде працювати ця система та хто створив ШІ-нашийник.

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Нашийник для котів, який перекладає їхню “мову”

Українські стартапери з технічним директором Андрієм Михайловим створили нашийник-комунікатор для котів, який за допомогою штучного інтелекту здатен розпізнавати голос тварини та перекладати звуки тварини у зрозумілу для людини мову.

Така ідея зʼявилася у 2020 році, коли хлопець працював над своєю дипломною роботою в університеті. Він почав аналізувати схожі проекти та зрозумів, що продукт може стати прибутковим.

Він також поділився з виданням dev.ua, що з дитинства намагався зрозуміти “мову” чотирилапих.

У мене в селі — чотири коти, і я все життя стежив за тим, що з ними коїться, й іноді, власне, не міг зрозуміти, чи з котами все гаразд, адже неможливо бути впевненим у своїх навичках розуміння тварини, — каже Андрій.

Відтоді він почав активно працювати у цьому напрямку.

Має трирічний стаж Net-розробника, працює лаборантом та навчається в аспірантурі на кафедрі Систем штучного інтелекту у Львівській Політехніці. Під час навчання на бакалавраті колишній студент захистив диплом на тему Ошийник із мікрофоном для визначення стану кота за голосовим сигналом.

На магістратурі він заглибився у створення роботи, яка звучала як Визначення стану кота за голосовим сигналом. Він і далі продовжує наукову роботу.

Що таке Cotia

Стартап, який звучить як щось неймовірне, є простим комунікатором між твариною та людиною. Це нашийник, який збирає голосові дані кота чи кішки, а потім система за допомогою ШІ аналізує звук і видає результат.

Система роботи нагадує фітнес браслет, а виглядає цей пристрій як звичайний, комфортний для тварини нашийник.

За словами розробників, цей пристрій зможе налагодити контакт між твариною та людиною, а також може аналізувати довготривалі дані — це дозволить давати рекомендації петперентам з догляду за твариною.

Однак доки користувачі ще не мають таких помічників у комунікації з котами, петперентам варто знати, як визначити у тварини ожиріння і що робити у такому випадку: про це ми розповідали в іншому матеріалі.

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