Подорожі та натхнення

Український стартап розробив нашийник, що розпізнає та перекладає потреби котів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 12:00
нашийник для котів
Фото: Pexels

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