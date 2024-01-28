Украинский стартап разработал ошейник, который распознает и переводит потребности кошек

Быть петперентом — важное дело, ведь взять опеку над четырехлапыми друзьями действительно большая ответственность. Конечно, это не сравнимо с появлением в семье ребенка, однако даже с детьми бывает понятнее, чем с животными.

Мы привыкли, что кошки и коты мурлыкают и мяукают, однако задумывались ли мы о том, чтобы однажды научиться понимать их “язык”? Такой навык существенно улучшил бы состояние котиков и наладил связь между людьми и животными.

Стартап Cotia также думал над этим, и изобрёл ИИ-ошейник, способный распознать голос кошек и “перевести” их желания людям. Звучит невозможно? Тогда читай дальше в материале, как будет работать эта система и кто создал ИИ-ошейник.

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Ошейник для кошек, который переводит их “язык”

Украинские стартаперы с техническим директором Андреем Михайловым создали ошейник-коммуникатор для кошек, который с помощью Искусственного Интеллекта способен распознавать голос животного и переводить звуки животного в понятный человеку язык.

Такая идея возникла в 2020 году, когда парень работал над своей дипломной работой в университете. Он начал анализировать схожие проекты и понял, что продукт может стать прибыльным.

Он также поделился с изданием dev.ua, что с детства пытался понять “язык” четырёхлапых.

У меня в селе — четыре кота, и я всю жизнь следил за тем, что с ними происходит, и иногда, собственно, не мог понять, все ли хорошо с котами, ведь невозможно быть уверенным в своих навыках понимания животного, — говорит Андрей.

С этого момента он начал активно работать в этом направлении.

У Андрея трехлетний стаж Net-разработчика, работает лаборантом и учится в аспирантуре на кафедре систем искусственного интеллекта во Львовской Политехнике. Во время учебы на бакалавриате, бывший студент защитил диплом на тему Ошейник с микрофоном для определения состояния кота по голосовому сигналу.

На магистратуре он углубился в создание работы, которая звучала как Определение состояния кота по голосовому сигналу. Он продолжает научную работу.

Что такое Cotia

Стартап, звучащий как нечто невероятное, является простым коммуникатором между животным и человеком. Это ошейник, собирающий голосовые данные кота или кошки, а затем система, с помощью ИИ, анализирует звук и издает результат.

Система напоминает фитнес-браслет, а выглядит это устройство как обычный, комфортный для животного ошейник.

По словам разработчиков, это устройство сможет наладить контакт между животным и человеком, а также может анализировать долговременные данные — это позволит давать рекомендации петперентам по уходу за животным.

Однако пока у пользователей ещё нет таких помощников в коммуникации с котами, петперентам следует знать, как определить у животного ожирение и что делать в таком случае: об этом мы рассказывали в другом материале.

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