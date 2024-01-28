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Украинский стартап разработал ошейник, который распознает и переводит потребности кошек

Виктория Мельник, журналист сайта 28 января 2024, 12:00
ошейник для кошек
Фото: Pexels

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