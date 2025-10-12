Сучасні українські художники: на кого варто звернути увагу та чиї картини придбати

За останні два роки інтерес до вітчизняної творчості серед українців помітно зріс. Це спричинено загальним потягом до вивчення та популяризації всього українського, а допомогли також й соціальні мережі, де просувати продукт можна безкоштовно та швидко будь-якому користувачеві.

Про яких сучасних українських художників варто знати, у якому стилі вони творять та де можна побачити їхні картини — розповідаємо далі.

Сучасні українські художники

Український митець Артур Солецький у своєму Instagram опублікував допис, в якому зібрав чималий список із сучасними художниками та скульпторами України. Ми розповідаємо тобі про цих людей та додаємо ще кількох цікавих художників — далі у матеріалі.

Максим Поливяний

Художник Максим Поливяний пише пейзажі, натхненні природою. Сам хлопець родом із Харкова.

Ірина Максимова

Художниця родом з Івано-Франківщини, за час війни вона почала малювати більше. Однак на її картинах немає зображення руйнувань — художниця зображує жінок. Її картини виставлялися у Лондоні, Мадриді, Берліні, Лос-Анджелесі.

В інтервʼю виданню BIRD IN FLIGHT вона зазначила, що бачить у своїй роботі місію — говорити про Україну.

— Зараз мені працювати набагато простіше, бо я відчуваю свою місію: говорити про Україну, показувати її. Мені пишуть люди з різних країн, розпитують про все, що там відбувається. Добре, що зараз багато галерей звертається до українських художників і художниць, їх запрошують до резиденцій, на виставки.

Микола Кирилюк

Художник працює у стилі попарт. Його роботи легко впізнаються — художник зображує відомі роботи або власні та нові у космічній тематиці.

Олег Волошин

Митець працює у графічному стилі. Його роботи — про пластику та абстрактність форм.

Вова Кено

Український художник-експериментатор поєднує у своїх роботах класичний, академічний живопис з вуличним мистецтвом.

Кожна робота — це відкриття, і воно починається з дослідження, — каже художник.

Аня Верещака

Київська художниця родом із Чернігова лише у 2022 році дебютувала зі своєю виставкою. У своїй творчості вона звертається до анімалістичних мотивів, а ще — використовує червоні квіти чи елементи як власний підпис.

Вероніка Чередниченко

Дівчина народилася у Херсоні, є візуальною художницею. Її картини виставлялися не лише в Україні, а й у Польщі, Мексиці та Великій Британії.

У 2022 році художниця отримала нагороду Бієнале сучасного мистецтва ‘VIA Carpatia’.

Сергій Грех

Сюрреалістичні поєднання персонажів та абстракцій з яскравими кольорами — стиль роботи художника. Він характерний своїми кольорами та композиціями.

Ніна Мурашкіна

Ніна Мурашкіна — українська художниця, яке живе та працює у Києві й Барселоні.

На своїх полотнах вона зображає магічну красу жінок, просуває фемінізм, її стиль — синтетичний мікс на основі класичної художньої освіти, з поєднанням декоративного живопису, кічу, наїву, магічного символізму та contemporary art.

Іванка Нечипорук

Художниця працює в анімалістичному стилі, її картини легко впізнаються серед інших.

Кароліна Бундаш

Сучасна українська художниця, за освітою лікарка, однак дуже тонко відчуває мистецтво. На полотнах вона зображає тварин та рослини.

Мистецтво здатне передати жахи буремних часів нащадкам. Яка роль художників у висвітленні війни в Україні, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

