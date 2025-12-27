Названо найбезпечнішу країну світу у 2025: де вона розташована

Для кожного, хто планує переїзд або навіть коротку відпустку, безпека — це головний критерій. І поки світ стає все більш неспокійним, на мапі залишається тиха гавань, яка не здає позицій уже 17 років поспіль.

Згідно з Глобальним індексом миру, статус найбезпечнішого місця на Землі знову підтвердила Ісландія.

Феномен ісландського спокою

Як повідомляє BBC, в Ісландії панує така атмосфера довіри, яка здається дивною для жителів мегаполісів. Тут поліцейські патрулюють вулиці без вогнепальної зброї, а батьки спокійно залишають візочки з немовлятами біля кав’ярень, щоб малеча дихала свіжим повітрям під час денного сну.

Цікаво, що розрив у балах між першим місцем та другою сходинкою, яку посіла Ірландія, є колосальним. Він такий же великий, як різниця між другою та десятою позиціями рейтингу.

ТОП-10 наймирніших країн світу у 2025 році:

Ісландія (стабільний лідер);

Ірландія ;

Австрія (завдяки високому рівню соціальної гармонії);

Нова Зеландія ;

Сингапур ;

Швейцарія ;

Португалія ;

Данія ;

Словенія ;

Фінляндія .

Аналітики Інституту економіки та миру, які дослідили 163 країни, зазначають тривожну тенденцію. Загальний рівень глобального миру знижується. Світ дедалі більше мілітаризується, а кількість конфліктів зростає.

Які країни увійшли до найбезпечніших

Читати на тему Ірландія платитиме 1500 доларів на місяць митцям — деталі програми Допомога митцям щомісяця у розмірі 1500 доларів.

Друге місце посіла Ірландія, а третє — Австрія. Також до десятки найбезпечніших країн світу у 2025 році увійшли:

Нова Зеландія;

Сингапур;

Швейцарія;

Португалія;

Данія;

Словенія;

Фінляндія.

Аналітики зазначають: на тлі глобальних конфліктів загальний рівень миролюбності у світі знижується, дедалі більше держав нарощують військові бюджети та посилюють оборонну політику.

На протилежному кінці рейтингу опинилася Росія, яку визнали найменш мирною країною світу.

Поки одні країни, як Ісландія, демонструють ідеал безпеки, Україна разом із партнерами виборює право на справедливість, аби мирне майбутнє стало реальністю не лише для обраних держав, а й для всієї європейської спільноти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!