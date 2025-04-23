Подорожі та натхнення

Перстень Папи Римського вартістю пів мільйона доларів знищать молотком

Марія Дзюба, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 20:30
Перстень Папи Римського вартістю пів мільйона доларів знищать молотком
Фото Getty Images
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