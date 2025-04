Перстень Папи Римського вартістю пів мільйона доларів знищать молотком

Після смерті Папи Франциска у Ватикані розпочнеться один з найважливіших ритуалів, пов’язаних із завершенням понтифікату. Знищення персня Рибалки, який коштує понад 500 тисяч доларів.

Цей акт має глибоке символічне значення і є частиною давньої церковної традиції.

Перстень Рибалки є одним з головних символів папської влади.

Його назва походить від апостола Петра, якого вважають першим Папою Римським.

Під час свого понтифікату Франциск носив цей перстень на урочистих подіях, де його цілували тисячі вірян.

І хоча один з моментів, коли Папа уникав цього жесту, викликав обговорення з приводу символізму і гігієни, перстень завжди мав важливе значення для вірян.

Згідно з традицією після смерті Папи цей перстень має бути знищений або пошкоджений.

Історично це було пов’язано з практичною метою — в середньовіччі перстень Рибалки та папська печатка служили офіційними інструментами для засвідчення папських документів.

Щоб запобігти підробці після смерті понтифіка, їх розбивали молотком.

PHOTO: Fisherman's Ring to be given to #Pope Francis will NOT BE GOLD, instead gold-plated silver @foxnewslatino pic.twitter.com/VgJAtdjcUz