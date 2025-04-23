Перстень Папи Римського вартістю пів мільйона доларів знищать молотком

Після смерті Папи Франциска у Ватикані розпочнеться один з найважливіших ритуалів, пов’язаних із завершенням понтифікату. Знищення персня Рибалки, який коштує понад 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє UNILAD.

Цей акт має глибоке символічне значення і є частиною давньої церковної традиції.

Що таке перстень Рибалки?

Перстень Рибалки є одним з головних символів папської влади.

Його назва походить від апостола Петра, якого вважають першим Папою Римським.

Під час свого понтифікату Франциск носив цей перстень на урочистих подіях, де його цілували тисячі вірян.

І хоча один з моментів, коли Папа уникав цього жесту, викликав обговорення з приводу символізму і гігієни, перстень завжди мав важливе значення для вірян.

Знищення персня — церковний обряд

Згідно з традицією після смерті Папи цей перстень має бути знищений або пошкоджений.

Історично це було пов’язано з практичною метою — в середньовіччі перстень Рибалки та папська печатка служили офіційними інструментами для засвідчення папських документів.

Щоб запобігти підробці після смерті понтифіка, їх розбивали молотком.

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Хто проводить ритуал? Ритуал знищення персня очолює камерленго Святої Римської Церкви — кардинал, який відповідає за організацію перехідного періоду після смерті Папи. Сьогодні цей обов’язок виконує кардинал Кевін Джозеф Фаррелл, якого призначив Франциск у 2023 році. Саме він має пошкодити перстень у присутності Колегії кардиналів до початку конклаву, на якому буде обраний наступний Папа. Традиція змінюється Цікаво, що після добровільної відставки Папи Бенедикта XVI у 2013 році традиція була змінена: замість повного знищення персня просто вирізали хрест. Ймовірно, аналогічний сценарій чекає і на перстень Франциска. Перстень Папи Франциска Перстень Франциска був виготовлений не з чистого золота, а зі срібла з позолотою, і це було відмінністю від багатьох попередніх перснів Пап.

PHOTO: Fisherman's Ring to be given to #Pope Francis will NOT BE GOLD, instead gold-plated silver @foxnewslatino pic.twitter.com/VgJAtdjcUz — Bryan Llenas (@BryanLlenas) March 18, 2013

Цей перстень, що належав архієпископу Паскуале Маккі — особистому секретарю Папи Павла VI, був вибраний самим Франциском серед уже наявних прикрас.

Однак, на відміну від своїх попередників, Папа Франциск не носив перстень Рибалки щодня.

У звичайному житті він обирав простіший срібний перстень із зображенням хреста, який він носив ще до свого обрання Папою.

Раніше ми розповідали, як відбувається вибір Папи Римського, які правила та священні процедури супроводжують цей процес і що стоїть за одним з найважливіших ритуалів у католицькій церкві.

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