Остання воля Папи Римського: Ватикан оприлюднив текст заповіту Франциска

Ватикан оприлюднив заповіт Папи Римського Франциска, який той написав ще у 2022 році. Там вказано, як саме понтифіка мають поховати та на кого покладена організація похорону.

Заповіт Папи Римського Франциска: про що в ньому йдеться

Духовний заповіт Папи Франциска, написаний від 29 червня 2022 року, наказує поховати його в базиліці Святої Марії Великої.

Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання суто щодо місця мого поховання.

За словами Франциска, протягом усього свого життя, і під час його служіння священником та єпископом, він завжди довіряв себе Пресвятій Діві Марії. З цієї причини він просить поховати його саме в цій базиліці “в очікуванні дня Воскресіння”.

— Бажаю, щоб моя остання земна дорога закінчилася саме в цьому стародавньому Марійському санктуарії, де я завжди зупинявся на молитву на початку і наприкінці кожної Апостольської подорожі.

Франциск попросив підготувати його гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла і каплицею Сфорца базиліки.

Могила повинна бути в землі; проста, без особливого орнаменту, лише з написом: Franciscus, — наказав понтифік.

Витрати на підготовку поховання покриють із суми, наданою благодійником, яку той вже передав до папської базиліки Святої Марії Великої.

— Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами, — завершив він свій заповіт.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня, у Пасхальний понеділок. Як стало відомо, офіційна причина смерті лідера католиків — інсульт, який призвів до коми та серцевої недостатності.

Його здоров’я було підірване хронічними хворобами: гострою дихальною недостатністю після перенесеної пневмонії, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.

Фото: Vatican News

