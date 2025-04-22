Последняя воля Папы Римского: Ватикан обнародовал текст завещания Франциска

Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска, которое тот написал еще в 2022 году. Там указано, как именно понтифик должна быть похоронен и на кого возложена организация похорон.

Завещание Папы Римского Франциска: о чем в нем говорится

Духовное завещание Папы Франциска, написанное от 29 июня 2022 года, предписывает похоронить его в базилике Святой Марии Великой.

Чувствуя приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно по поводу места моего погребения.

По словам Франциска, на протяжении всей своей жизни и во время его служения священником и епископом он всегда доверял себя Пресвятой Деве Марии. По этой причине он просит похоронить его именно в этой базилике “в ожидании дня Воскресения”.

— Желаю, чтобы мой последний земной путь закончился именно в этом древнем Марийском санктуарии, где я всегда останавливался на молитву в начале и конце каждого Апостольского путешествия.

Франциск попросил подготовить его гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла и часовней Сфорца базилики.

Могила должна быть в земле; простая, без особого орнамента, с надписью: Franciscus, — приказал понтифик.

Расходы на подготовку захоронения покроют из суммы, предоставленной благотворителем, которую тот уже передал папской базилике Святой Марии Великой.

— Пусть Господь дарит достойную награду всем любящим меня и продолжающим молиться за меня. Страдания, обозначившие последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами, — завершил он свое завещание.

Напомним, Папа Франциск скончался 21 апреля в Пасхальный понедельник. Как стало известно, официальная причина смерти лидера католиков — инсульт, приведший к коме и сердечной недостаточности.

Его здоровье было подорвано хроническими болезнями: острой дыхательной недостаточностью после перенесенной пневмонии, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Фото: Vatican News

