Подорожі та натхнення

Плями від крові — не вирок. Як відіпрати одяг та не зіпсувати його

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Жовтня 2022, 11:00
Як випрати кров з різних видів тканини: найкращі способи
Фото: Pexels

Більше новин
Колоноскопія: що це і як правильно підготуватися
Процедура, яку всі бояться, але вона рятує життя — що таке колоноскопія і навіщо її робив Раян Рейнольдс на камеру
прогноз на жовтень
Курс валют, ціни на продукти та пальне у жовтні — основні прогнози експертів
Звільнення Лимана
Хронологія звільнення та пояснення експертів — що означає для Росії втрата Лимана
Оксана Мироненко: історія лікарки з Бучі, чию маму вбили росіяни
Війна двічі вигнала її з дому і забрала маму — історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям
Дивитись більше

Матеріали по темі

Гладіолуси
Догляд за квітами до перших сніжинок: коли викопувати гладіолуси і як зберігати їх узимку
Як пересадити орхідею
Така красива, хоч і примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла
Як вивести жовті плями на білому: дієві способи
Повернути гарний вигляд реально! Як вивести жовті плями з білого одягу
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Жодної щілини та протягу — як утеплити дерев’яні вікна на зиму

Відео
Звільнення Лимана

Хронологія звільнення та пояснення експертів — що означає для Росії втрата Лимана
Як працює Центр симуляції бойових дій у Києві
Армія аватарів по-українськи: у Києві готують пілотів дронів за допомогою новітніх технологій
Корвет Гетьман Іван Мазепа: що це таке
З турецьким серцем вірно служитиме Україні! На воду спустили новенький корвет Гетьман Іван Мазепа
0:04:36
Потьомкіне Херсонщина
Окупанти “звільнили” Потьомкине… від будинків. Знищене село на Херсонщині
0:02:32
Маленькі благодійники
Геройська справа малих доброчинців — у Запоріжжі школярі назбирали гроші на дрони для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:00
Марганець Дніпропетровщина
Марганець страждає від терору РФ! Окупанти накривають Градами мирні квартали
0:04:53
Бабусі
Намагалися вставити окупантам мізки — історія сміливих бабусь із села Мощун
0:04:00
Виставка Анатолія Криволапа
Найдорожчий український художник вразив весь світ — роботи, які раніше ще не бачили
0:03:55
Віталій Харчук
Йому назавжди 22 роки: історія азовця на псевдо Хірург, який героїчно боронив Маріуполь
Більше відео
Яворівський пиріг
Читати далі
Яворівський пиріг з гречкою та картоплею від Клопотенка
фемінізм
Читати далі
За жінок чи проти чоловіків? Що таке фемінізм простими словами та як він виник

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь