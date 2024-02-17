Коли горить ліс у США, постраждати можеш навіть ти. Якість повітря у світі — як стрімко погіршується та що робити

Питання екології як ніколи гостро постало перед правліннями усіх країн світу, адже чи не щодня ситуація із якістю води, їжі та навіть повітря стрімко погіршується. Ми можемо не бачити наслідків екологічної кризи зараз, але вони точно виявляться значними у перспективі.

Дослідження науковців свідчать, що повітря, яким ми дихаємо, може впливати не лише на наше фізичне, а й на психологічне здоровʼя. Лише у кількох країнах ситуація із чистотою повітря покращилася завдяки політиці, яку там ввели на обмеження забруднення.

Та одним із факторів, що найбільше впливає на ситуацію із чистотою повітря, є лісові пожежі. Дослідження в ACS Publications виявило, що рівень забрудненості повітря у західній частині США за останнє десятиліття зріс до пʼяти мікрограмів на кубічний метр.

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Очікується, що зміна клімату збільшить ризик лісових пожеж у всьому світі і ймовірно, що якість повітря також постраждає. Про це детально розповіли у ВВС.

Як лісові пожежі впливають на якість повітря

Окрім згаданої шкоди атмосфері, лісові пожежі негативно позначаються на здоровʼї людей, які мають респіраторні захворювання. Зокрема, через викиди ртуті, мікроскопічні тверді або рідкі частинки, що інколи сягають розміру у 2,5 мікрометра або менше.

Через це токсичність диму від лісових пожеж є у чотири рази більшою, ніж токсичність твердих частинок іншого типу забруднення.

Також існують проблеми, які можуть виникнути у перспективі, якщо не дбати про методи випередження лісових пожеж. Адже лісові пожежі — це не лише місцева проблема для людей, які живуть поблизу лісів, торфовищ і лук.

Стовпи диму внаслідок лісових пожеж можуть сягати 23 км у висоту, звідки небезпечні речовини поширюються по всій земній кулі.

Ба більше: інше дослідження, яке опублікували в ACS Publications, також виявило, що токсичність диму може ставати більшою з часом. Тобто, кількість поганих речовин у димові подвоюється всього за кілька годин після початку пожежі.

— Навіть якщо хтось знаходиться далеко від джерела вогню, у нього все одно можуть виникнути погані наслідки для здоров’я через вдихання сильно розрідженого й окисненого диму, — сказав ВВС атмосферний хімік зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни Атанасіос Ненес.

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Як лісові пожежі впливають на наше здоровʼя

Разом з тим варто розуміти, що й не всюди повітря однаково забруднене. Наприклад, часто найбільш забруднені райони міста є найбіднішими. Впливають на ситуацію також інвестиції в освіту, харчування, куріння та вживання алкоголю.

Щобільше: деякі науковці заявляють, що якість повітря впливає на вагу людини, її метаболізм. Цей фактор може відігравати значну роль у розвитку діабету другого типу, а наявний у повітрі мікропластик також може порушувати роботу гормонів, які регулюють наш метаболізм.

Цілком очікувано вплив токсичних речовин відстежується і на нюхові людей, які проживають на більш забруднених територіях. Вчені вважають, що це відбувається через запалення у дихальних шляхах, яке провокують токсичні частинки у повітрі.

Особливо часто втрата нюху вражає людей за 60 років.

Водночас навіть місця з найчистішим повітрям на планеті з часом також фіксують підвищення рівня забруднення. До прикладу, таким місцем є крихітне містечко Ню-Олесунн на Шпіцбергені, у Норвегії.

Поселення сформувалося всього за тисячу кілометрів від Північного полюса, сьогодні тут одні із кращих показників якості повітря. Однак за останні роки рівень метану та сульфатів відчутно збільшився.

Іншими віддаленими місцями з чистим повітрям є станція Мауна-Лоа на Гаваях, острів Маккуорі та станція Кейсі в Антарктиді.

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