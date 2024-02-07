Досягти екологічного нейтралітету: Єврокомісія показала план щодо зменшення викидів газів

Ситуація навколо погіршення кліматичних умов та небезпеки для клімату у близькому майбутньому спонукає не лише до розмов, а й до чітких дій. Про це також свідчать заяви Єврокомісії стосовно необхідності скоротити вуглецеві викиди.

Чому Єврокомісія рекомендує новий підхід до змін клімату та що це означає — розповідаємо далі.

Єврокомісія ухвалила документ про зменшення викидів

6 лютого Європейська комісія офіційно схвалила документ, в якому радить до 2040 року скоротити вуглецеві викиди у промисловому секторі на 90%.

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Про це повідомили кілька західних видань, серед яких Euronews та Politico.

Як повідомляється у пресрелізі виконавчого органу ЄС, йдеться про запровадження технологій, які зможуть вловлювати викиди в атмосферу, або видаляти парникові викиди та утилізувати.

— Комісія розпочне підготовчу роботу над можливим майбутнім пакетом нормативно-правових актів щодо транспортування та зберігання CO2, в якому будуть розглянуті такі питання, як структура ринку та витрат, доступ третіх сторін, стандарти якості CO2 або інвестиційні стимули для нової інфраструктури.

Єврокомісія пропонує зосередитися на трьох напрямках діяльності:

інвестиції та фінансування;

дослідження та інновації, а також інформування громадськості про них;

міжнародне співробітництво.

Всі ці заходи потрібні, аби досягти екологічної нейтральності до 2050 року.

Для втілення цих цілей до 2040 року, технології повинні обробляти приблизно 280 мільйонів тонн парникових газів на рік.

Немалої шкоди довкіллю завдає й війна, яку Росія почала проти України. Як війна впливає на екологію в Україні та світі — читай у матеріалі.

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