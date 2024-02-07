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Досягти екологічного нейтралітету: Єврокомісія показала план щодо зменшення викидів газів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 16:00
зменшення викидів газів
Фото: Pexels

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