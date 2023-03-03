Краще не ризикуй: який штраф за їзду без страховки 2023

В Україні не можна їздити на машині без автоцивілки. Про це знають як водії-початківці, так і досвідчені професіонали.
Деякі автомобілісти з різних причин нехтують цим правилом, але часто в них не виходить заощадити у такий спосіб. Який штраф за їзду без страховки 2023 — читай у матеріалі.
Юристка Наталія Шаповалова зазначає, що автоцивілка передбачає компенсацію збитків учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок ДТП.
Виплати здійснюються в разі заподіяння шкоди здоров’ю або смерті потерпілого, а також у разі заподіяння шкоди майну третіх осіб.
Виплати здійснюються в разі заподіяння шкоди здоров’ю або смерті потерпілого, а також у разі заподіяння шкоди майну третіх осіб.
Важливо, що страховка не покриває збитки, заподіяні твоєму автомобілю. Вони покриваються окремим полісом КАСКО. Оформити автоцивілку необхідно щодо будь-якого транспорту, який підлягає обов’язковій державній реєстрації.
Страховка оформляється на конкретний автомобіль, незалежно від кількості водіїв, допущених до керування. Відсутність у водія такого поліса є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф.
За словами експерта, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Вартість поліса часто залежить від таких факторів:
Оформлюючи автоцивілку, зверни увагу на розмір франшизи. Це та сума, яку компанія за тебе не заплатить і її потрібно самому віддати потерпілому.
Розмір штрафу у 2023 році за відсутність автоцивілки — 425 грн. У разі несплати порушником штрафу протягом 15 днів сума збільшується до 850 грн.
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