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Щоб дихати вільно: де подивитись карту забруднення повітря в Києві

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Червня 2022, 09:00
Забруднення повітря у Києві
Фото: Pexels

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