Щоб дихати вільно: де подивитись карту забруднення повітря в Києві

Життя на нашій планеті навряд колись було простим. Природні катаклізми, пожежі та хімічні викиди. У великих містах, як наша столиця, з різних причин час від часу з’являлись ознаки забруднення повітря. То смог, то їдкий дим.

Однак під час війни причини для задимлення та загрози життю кожного українця почали виникати ще частіше.

Для того, щоб бути спокійними за себе, свою сім’ю та навколишнє середовище, була створена Карта забруднення атмосферного повітря в Києві.

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Вона у режимі реального часу відображає, які райони мають бути обережнішими й відкласти довгу прогулянку на вулиці, а де причин для хвилювання немає.

У столиці наразі встановлено 395 станцій моніторингу стану атмосферного повітря, 141 з яких вже працює.

Встановленням займались як самі мешканці міста, так і незалежні проекти та організації, а також органи місцевого самоврядування.

Ті станції, які наразі знаходяться у робочому стані, відображаються на карті кольоровими колами.

Забруднення повітря Київ — онлайн-карта

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що онлайн-сервіс ЛУН створив карту працюючих АЗС України. Тож тепер ти можеш відстежувати в режимі реального часу, на яких заправках у твоєму місті є паливо.