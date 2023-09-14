Посадка лохини восени: основне про полив, обрізку та підживлення

Ніжні та соковиті ягоди лохини легко вирощують у домашніх умовах. Адже вони досить стійкі до більшості шкідників та хвороб і можуть плодоносити багато років поспіль. Але що треба знати про посадку лохини восени і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Посадка лохини восени: коли це потрібно робити

Найкраще садити лохину в жовтні, коли ягоди починають скидати листя, сповільнюються всі процеси життєдіяльності й рослина починає входити в стан зимівлі. Також можна займатися цим наприкінці вересня чи на початку листопада.

Лохина: посадка восени

Для того, щоб правильно посадити лохину, скористайся покроковою інструкцією.

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Викопай посадкову лунку і внеси на дно живильну суміш (висота шару добрива має бути 20-30 см). Постав вертикально посадковий матеріал і розправ його коріння. Присип саджанець родючим ґрунтом (верхні шари) і трохи утрамбуй біля коріння. Полий чагарник 15 л теплої води (від +24 ° C до +30 ° C). Якщо ґрунт трохи осяде, то необхідно досипати його. Виклади шар мульчі, що складається з торфу, хвойних голок, кори та піску. Висота має бути 5-10 см.

Посадка лохини восени: як правильно підгодовувати рослину

Під чагарник слід викладати по 3 ст. л суперфосфату, який вважається надійним захисником коріння від заморозків. Друге підживлення важливо здійснити за допомогою азотних компонентів, які сприяють стійкості куща до заморозків та забезпечують своєчасний розвиток рослини. Для цього бери сульфат амонію (50 г на 10 л води).

Лохина: полив восени

Після посадки лохину потрібно поливати щотижня. На кожен кущ використовуй 10 л теплої води. Зрошення проводять за допомогою кислої води — додають по 20 г оцту на 10 л. Після поливних робіт розпушуй верхній шар ґрунту (приблизно на глибину 8 см) та видаляй бур’яни.

Як правильно обрізати лохину

Молоді кущі обрізай щороку, видаляючи з них усі сухі та уражені захворюваннями гілки. Якщо після зими ти помітив (-ла), що на рослині з’явилися плями або тріщини, значить, вона була вражена заморозками. Видаляй перемерзлі частини куща до самого основи, щоб не було шансів для розвитку хвороб.

Раніше ми розповідали, які квіти можна садити восени. Читай перелік за посиланням.

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