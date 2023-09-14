Посадка лохини восени: основне про полив, обрізку та підживлення

Ніжні та соковиті ягоди лохини легко вирощують у домашніх умовах. Адже вони досить стійкі до більшості шкідників та хвороб і можуть плодоносити багато років поспіль. Але що треба знати про посадку лохини восени і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Найкраще садити лохину в жовтні, коли ягоди починають скидати листя, сповільнюються всі процеси життєдіяльності й рослина починає входити в стан зимівлі. Також можна займатися цим наприкінці вересня чи на початку листопада.
Для того, щоб правильно посадити лохину, скористайся покроковою інструкцією.
Під чагарник слід викладати по 3 ст. л суперфосфату, який вважається надійним захисником коріння від заморозків. Друге підживлення важливо здійснити за допомогою азотних компонентів, які сприяють стійкості куща до заморозків та забезпечують своєчасний розвиток рослини. Для цього бери сульфат амонію (50 г на 10 л води).
Після посадки лохину потрібно поливати щотижня. На кожен кущ використовуй 10 л теплої води. Зрошення проводять за допомогою кислої води — додають по 20 г оцту на 10 л. Після поливних робіт розпушуй верхній шар ґрунту (приблизно на глибину 8 см) та видаляй бур’яни.
Молоді кущі обрізай щороку, видаляючи з них усі сухі та уражені захворюваннями гілки. Якщо після зими ти помітив (-ла), що на рослині з’явилися плями або тріщини, значить, вона була вражена заморозками. Видаляй перемерзлі частини куща до самого основи, щоб не було шансів для розвитку хвороб.
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