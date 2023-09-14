Посадка голубики осенью: основное про полив, обрезку и подкормку

Нежные и сочные ягоды голубики легко вырастить в домашних условиях. Ведь они довольно устойчивы к большинству вредителей и болезней и могут плодоносить много лет подряд. Но что нужно знать о посадке голубики осенью и как это правильно делать — читай в материале.
Лучше всего сажать голубику в октябре, когда ягоды начинают сбрасывать листья, замедляются все процессы жизнедеятельности и растение начинает входить в состояние зимовки. Также можно заниматься этим в конце сентября или в начале ноября.
Для того чтобы правильно посадить голубику, воспользуйся пошаговой инструкцией.
Под кустарник нужно выкладывать по 3 ст. л. суперфосфата, который считается надежным защитником корней от заморозков. Вторую подкормку важно осуществить с помощью азотных компонентов, которые способствуют устойчивости куста к заморозкам и обеспечивают своевременное развитие растения. Для этого бери сульфат аммония (50 г на 10 л воды).
После посадки голубику нужно поливать каждую неделю. На каждый куст используй по 10 л теплой воды. Орошение проводят с помощью кислой воды — добавляют по 20 г уксуса на 10 л. После поливных работ разрыхли верхний слой почвы (примерно на глубину 8 см) и удали сорняки.
Молодые кусты обрезай каждый год, удаляя с них все сухие и пораженные заболеваниями ветки. Если после зимы ты заметил (-а), что на растении появились пятна или трещины, значит оно было поражено заморозками. Удаляй перемерзшие части куста до самого основания, чтобы не было шансов для развития болезней.
Ранее мы рассказывали, какие цветы можно сажать осенью. Читай список по ссылке.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.