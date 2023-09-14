Посадка голубики осенью: основное про полив, обрезку и подкормку

Нежные и сочные ягоды голубики легко вырастить в домашних условиях. Ведь они довольно устойчивы к большинству вредителей и болезней и могут плодоносить много лет подряд. Но что нужно знать о посадке голубики осенью и как это правильно делать — читай в материале.

Посадка голубики осенью: когда это нужно делать

Лучше всего сажать голубику в октябре, когда ягоды начинают сбрасывать листья, замедляются все процессы жизнедеятельности и растение начинает входить в состояние зимовки. Также можно заниматься этим в конце сентября или в начале ноября.

Голубика: посадка осенью

Для того чтобы правильно посадить голубику, воспользуйся пошаговой инструкцией.

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Выкопай посадочную лунку и внеси на дно питательную смесь (высота слоя удобрения должна быть 20–30 см). Поставь вертикально посадочный материал и расправь его корни. Присыпь саженец плодородной почвой (верхние слои) и немного утрамбуй у корней. Полей кустарник 15 л теплой воды (от +24°С до +30°С). Если почва немного осядет, то необходимо досыпать ее. Выложи слой мульчи, состоящей из торфа, хвойных иголок, коры и песка. Высота насыпи должна быть 5-10 см.

Посадка голубики осенью: как правильно подкармливать растение

Под кустарник нужно выкладывать по 3 ст. л. суперфосфата, который считается надежным защитником корней от заморозков. Вторую подкормку важно осуществить с помощью азотных компонентов, которые способствуют устойчивости куста к заморозкам и обеспечивают своевременное развитие растения. Для этого бери сульфат аммония (50 г на 10 л воды).

Голубика: полив осенью

После посадки голубику нужно поливать каждую неделю. На каждый куст используй по 10 л теплой воды. Орошение проводят с помощью кислой воды — добавляют по 20 г уксуса на 10 л. После поливных работ разрыхли верхний слой почвы (примерно на глубину 8 см) и удали сорняки.

Как правильно обрезать голубику

Молодые кусты обрезай каждый год, удаляя с них все сухие и пораженные заболеваниями ветки. Если после зимы ты заметил (-а), что на растении появились пятна или трещины, значит оно было поражено заморозками. Удаляй перемерзшие части куста до самого основания, чтобы не было шансов для развития болезней.

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