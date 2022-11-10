Що відомо про ракети ATACMS, які потрібні ЗСУ

Ракетні системи, які передають із Заходу, стають потужною зброєю проти армії РФ. Однак чи передадуть ракети ATACMS Україні — поки залишається питанням.
Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики — читай в матеріалі.
Абревіатура ATACMS розшифровується як Army Tactical Missile System. Її називають американською тактичною балістичною ракетою класу земля — земля.
Виробляє її компанія Lockheed Martin.
Виробляє її компанія Lockheed Martin.
Ракети Акатамс призначені для того, аби використовувати їх із ракетними системами M142 HIMARS та M270 MLRS й інших модифікацій.
Тактичні ракети ATACMS маю функцію стрільби на дистанцію до 300 км.
Тактичні ракети ATACMS маю функцію стрільби на дистанцію до 300 км.
Вирізняють кілька модифікацій ATACMS, які відрізняються дальністю та точністю. Виокремлюють такі типи:
Яку з цих модифікацій ATACMS можуть отримати Збройні сили України, поки невідомо.
Для того, аби запустити ракету ATACMS, використовують пускову установку M270 MLRS або HIMARS. Призначення ракет — ураження точкових цілей противника.
Ракети ATACMS можуть працювати і в холод, і в спеку. Також вони безперебійно працюють у будь-який час доби.
Українські військові чекають на ракети ATACMS, адже з їхньою допомогою можна вражати цілі противника на територіях, які окупувала Росія.
Українські військові чекають на ракети ATACMS, адже з їхньою допомогою можна вражати цілі противника на територіях, які окупувала Росія.
Наприклад, у Запоріжжі, Донецьку, Луганську та Херсоні. Через її дальність можна охопити навіть Крим, території Білорусі та Росії.
На ракети ATACMS ціна буває різною. Однак середня ціна ракети ATACMS у 2022 році — приблизно $1 млн.
У низці міст та селищ України через потужні ракетні обстріли зникло електропостачання, але панікувати зарано.
Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.
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