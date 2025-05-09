Садівництво та город

Чи буде плодоносити авокадо, вирощене з кісточки, та коли чекати перші плоди

Леся Манзюк, редакторка сайту 09 Травня 2025, 18:15
чи плодоносить авокадо в домашних умовах
Фото Pixabay
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Чи буде плодоносити авокадо, вирощене з кісточки, та коли чекати перші плоди
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